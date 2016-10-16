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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۱۷

افزایش ۴۹درصدی تولید خوراک آبزیان در چهارمحال و بختیاری

افزایش ۴۹درصدی تولید خوراک آبزیان در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- معاون صنایع و امور تولید صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری از افزایش ۴۹ درصدی تولید خوراک آبزیان در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، شهره قاسمی اظهار داشت: امسال چهار هزار و ۵۰۰ تن انواع خوراک آبزیان از بزرگترین کارخانه تولید این محصول درخاورمیانه به خارج از کشورصادرات شده است که ارز آوری آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰۰ درصد رشد داشته است.  

شهره قاسمی افزود: این مقدارخوراک آبزیان به کشورهای عراق، لبنان، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان وتاجکستان صادر شده است.

وی گفت: این کارخانه امسال ۴۰ هزار تن انواع خوراک آبزیان تولید کرده است.

بزرگ ترین شرکت تولید خوراک ماهی خاورمیانه در قطب صنعتی شهرکرد قرار دارد.

کد مطلب 3797428

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