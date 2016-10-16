یحیی عیدی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر، به جانمایی کتابخانه های باز در شهر خرم آباد اشاره کرد و اظهار داشت: با این کار افراد می توانند بخشی از اوقات فراغت خود را با مطالعه کتاب سپری کرد.

وی بیان داشت: یکی از شاخص های توسعه و پیشرفت سرانه مطالعه کتاب است.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه طرح تدوین «کتابخانه های باز» در خرم آباد با هماهنگی کارشناسان شهرداری خرم آباد صورت گرفته است، گفت: این طرح برای اولین بار در کشور در خرم آباد در حال اجرا است.

عیدی بیرانوند با اشاره به اینکه تا کنون حدود ۱۰ کتابخانه باز ساخته شده است، اضافه کرد: از این تعداد پنج کتابخانه در پارک های خرم آباد به شکل آزمایشی نصب شده است.

وی عنوان کرد: در صورتی که مردم از طرح «کتاب خانه باز» استقبال کنند به طور حتم این طرح در همه پارک ها توسعه پیدا خواهد کرد.

شهردار خرم آباد اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم این «کتابخانه های باز» را در همه معابر شهر نصب کنیم و کتاب های آن ها مورد استفاده مردم قرار گیرد.