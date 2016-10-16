روحانی: تا اولویت اقتصادی نشود، جهش اقتصادی میسر نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت گفت: این یک نکته اساسی است که همه علاقه مندان و دلسوزان باید با یک حرکت جدی پیشرفت کشور را ساماندهی کنند. ما باید متحد شویم و آبرو و حیثیت و زندگی خودمان را برای تحقق اهداف بلند مدت کشور صرف کرده و منافع عمومی را تأمین کنیم.

رییس جمهور با یادآوری اینکه اخلاق و رفتار مردم و مسئولان موضوعی مهم تر از اقتصاد است، بر ترویج وحدت و همگرایی در جامعه و تقویت فضای اعتماد و همکاری در کشور تأکید کرد و آن را رمز موفقیت در برنامه ها دانست.

رییس جمهور گفت: جامعه ما به دلیل زندگی در پرتو فرهنگ درخشان اسلام که بر این آموزه ها تأکید فراوان شده است، باید الگوی جوامع دیگر باشد.

روحانی افزود: متأسفانه این امر توسط برخی از تریبونها رعایت نمی شود و برخی دایماً در مسیر ایجاد و گسترش شکاف ها در جامعه حرکت می کنند؛ در حالی که پیشرفت کشور نیازمند همدلی، همکاری و مشارکت همگانی و تقویت امید و اعتماد است.

در ادامه جلسه، وزرای کشور و ورزش گزارشی از برگزاری مسابقه فوتبال در روز تاسوعا و هماهنگی های بعمل آمده در این خصوص به هیات وزیران ارایه کردند.

رییس جمهور با تشکر از جوانان ورزش دوست و مؤمن که با احترام به سالار شهیدان و بزرگداشت تاسوعای حسینی و عزاداری در ورزشگاه ، نمایش خوبی از بلوغ ایمانی، دلبستگی به خاندان عصمت و طهارت در زمان مسابقه فوتبال داشتند، از وزارتخانه های ورزش و کشور، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و بسیج نیز تقدیر کرد.

روحانی همچنین دست اندرکاران ورزش کشور را به پیش بینی به موقع و اقدام پیشگیرانه از تداخل مسابقات مهم ورزشی با مناسبت ها و مراسم مورد احترام جامعه توصیه نمود.

همچنین در ادامه جلسه پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه در مورد راهکارهای افزایش درآمدهای عمومی و صرفه جویی در مصارف بودجه سال 1395 کل کشور در 6 ماهه دوم سال مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی خلیج فارس- دریای سیاه، از دیگر مصوبات این جلسه هیات دولت بود.

هیات وزیران همچنین موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق را به تصویب رساند.