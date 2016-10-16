ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت خیران آذربایجان شرقی

به گزاش خبرنگار مهر، محمدصادق پور مهدی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای فنی استان با اشاره به ساخت و تجهیز بیش از ۳۰۰ هزار متر مربع فضای درمانی در استان تصریح کرد: بخش عمده ای از هزینه های ایجاد این فضاهای درمانی را خیران استان متقبل شده اند.

وی با اشاره به کمبود منابع دولتی از دستگاه های استانی خواست تا با اتخاذ تمهیدات کارآمد موانع پیش روی مشارکت خیران را رفع و زمینه های حضور حداکثری آنان را در پروژه های عام المنفعه فراهم آورند.

پور مهدی مشارکت خیران در مراحل مختلف طرح های عمرانی و خدماتی را نشان از روحیه ی مشارکت مدنی قلمداد کرد و افزود: خیران بسیاری در جای جای کشور آماده ی همیاری با دولت می باشند بشرطی که بتوانیم آنها را شناسایی و تشویق کنیم.

معاون فنی و عمرانی استاندار کمبود فضاهای مناسب پزشکی را یکی از چالش های عمده استان در بخش درمان ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی اقدامات مناسبی از نظر کمی و کیفی در این حوزه انجام داده است.