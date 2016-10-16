نجات جان مصدوم در ارتفاعات الیگودرز توسط اورژانس هوایی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش ساکی اظهار داشت: ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه ظهر امروز یکشنبه یک تماس با مرکز هدایت و عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر نیاز به کمک مصدومی ۲۵ ساله بر اثر سقوط از ارتفاع در منطقه «زیبا» الیگودرز گزارش شد.

وی با بیان اینکه این فرد دچار صدمات متعدد شده بود و به سبب صعب العبور بودن این منطقه بلافاصله بالگرد اورژانس هوایی لرستان به منطقه اعزام شد گفت: پس از رسیدن به منطقه پرسنل سختکوش مرکز هدایت و عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی پس از اقدامات اولیه درمانی این بیمار را به بیمارستان تأمین اجتماعی خرم آباد منتقل دادند.