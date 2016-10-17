۵۶۷ مهد کودک در کرمان فعال است

عباس بلندی در گفتگو با مهر اظهارداشت: توسعه کیفی فعالیت مهدکودک های استان کرمان یکی از سیاست هایی است که پیگیری می شود و سعی می کنیم با آموزش مناسب و تجهیز مهدهای کودک زمینه ارائه آموزش های حرفه ای را به کودکان ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۶۷ مهدکودک زیر پوشش بهزیستی در استان کرمان در حال فعالیت هستند که از این تعداد ۳۲۴ مهد نیز روستایی هستند.

وی از پوشش ۲۳ هزار کودک در این مهد ها خبر داد و گفت: ارتقا معنوی و فرهنگی آموزشهای کودکان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان از ارتقاء آموزه های دینی در مهدها خبر داد و گفت: این امر می تواند از طریق برنامه های فرهنگی گسترش یابد.

بلندی همچنین خواستار استفاده صحیح از اسباب بازی و وسایل کمک آموزشی در مهدهای کودک ها شد.