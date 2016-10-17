خشکسالی کشاورزی کرمان را به چالش کشیده است

عباس سعیدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان جزو استانهای اصلی کشور در زمینه توسعه کشاورزی و تولید محصولات مطلوب و صادراتی است و به همین دلیل توجه به کشاورزی در استان کرمان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: کرمان در زمینه تولیداتی مانند پسته و خرما جایگاهی استراتژیک دارد زیرا این محصولات صادراتی و ارز آور است.

سعیدی ادامه داد: کشاورزی بیشترین میزان اشتغال در استان را به خود اختصاص داده است و صنایع وابسته به کشاورزی نیز از نقش تاثیر گذاری برخوردار است.

رئیس جهاد کشاورزی کرمان گفت: در حال حاضر کشاورزان با چالشی جدی به نام کمبود آب مواجه هستند و این مساله مشکلاتی ایجاد کرده است که باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: استفاده از تسهیلات ویژه آبیاری مکانیزه در کرمان یک طرح کلیدی است در واقع باید بدانیم که نباید آب موجود را در روشهای سنتی هدر دهیم و کشاورزان را به سمت استفاده مکانیزه در کشاورزی و توسعه علمی کشت سوق دهیم.

وی گفت: آبیاری سنتی در واقع سرمایه ها را به باد می دهد و نباید از این منابع آب محدود، محصولات بی ارزش تولید کنیم و باید تولید محصولات کم آب و با ارزش در دستور کار قرار گیرد.