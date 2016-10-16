در دفاع از اقدام دستگاه دیپلماسی برای حضور در نشست لوزان

خبرنامه دانشجویان ایران نوشت: عصر روز شنبه ۲۴ مهر، اجلاسی پیرامون سوریه با حضور ۸ کشور ایران، روسیه، عراق، مصر، آمریکا، قطر، ترکیه و عربستان در لوزان سوئیس تشکیل شد.

پیرامون حضور ایران در این اجلاس، علی خضریان (مدیر مسئول خبرنامه دانشجویان ایران) در یادداشتی در دفاع از اقدام دستگاه دیپلماسی ایران نوشته است: با توجه به حضور دیپلمات های ایران در نشست لوزان و طرح شبهات و انتقاداتی به دستگاه دیپلماسی با استناد به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص بدعت خطرناک جمع شدن تعدادی از کشورها برای تصمیم گیری پیرامون نظام حکومتی و رئیس آن حکومت، چند نکته ای به نظر می رسد می بایست مطرح شود:

۱- ایران برای حضور در این نشست پیش شرطی را تعیین کرد که پذیرش آن از سوی آمریکا فی نفسه پیروزی دیپلماسی ایران است.

۲- این پیروزی زمانی اهمیتش بیشتر می شود که بدانیم شرط ایران برای حضور در لوزان دعوت از دو کشور عراق به عنوان همسایه و شریک دولت سوریه در جنگ با تروریسم (یعنی پذیرش این اصل مهم که نشست می بایست حول محور مبارزه با تروریسم باشد نه علیه دولت مستقر سوریه) و مصر تحت عنوان بزرگترین کشور عربی (یعنی تلاش موفق ایران برای کمرنگ کردن ادعای ام القرائی عربستان حتی در سطح جهان عرب)

۳- پذیرش حضور مصر در اجلاس لوزان از جهات دیگری نیز قابل اهمیت بود و آن اینکه دولت مصر از یک سو به معنای ورود رقیب و مخالف دولت ترکیه به عنوان مدعی حمایت از اخوانی ها چه در مصر و چه در سوریه- که یکی از بازیگران اصلی مخالفت با دولت مستقر سوریه می باشد- است. چرا که هنوز مصر و ترکیه با یکدیگر در تقابل جدی هستند و حضور مصر می تواند انگیزه ترکیه را برای ایفای نقش در پازل ایران که همانا حضور به عنوان میانجی میدان سوریه و تنزل از جایگاه حامیان اخوانی های مخالف اسد است، فراهم نماید.

همچنین مصر صاحب ابتکار عمل گردهم آوردن معارضان سوری در قاهره در شهریورماه سال ۱۳۹۱- قبل از عربستان برای گردهم آوردن معارضان سوری مورد حمایت خود در ریاض- بوده است که در آن زمان محمد مرسی، از ایران، ترکیه و عربستان دعوت کرد که با مصر، گروهی چهارجانبه تشکیل دهند تا بتوانند به حل بحران سوریه کمک کنند. این دعوت از ابتدا با عدم اقبال عربستان مواجه شد و عملاً تبدیل به اجلاس سه جانبه شد که آثار عدم همراهی عربستان با مصر و حضور ایران در آن اجلاس تا به امروز نیز باعث عدم حضور مصر در پازل عربستان گردیده است. به طوریکه شاهد بودیم این کشور به پیش نویس قطعنامه اخیر روسیه درباره سوریه برخلاف مشی عربستان رای داده است.

۴- همانطور که در شرط و استدلال های ایران برای حضور عراق بیان شد، دیپلمات های ایران با هدف نحوه مبارزه با تروریسم در منطقه از جمله سوریه و شرایط آتش بس در این کشور عازم لوزان شده اند و نه تصمیم گیری در خصوص دولت قانونی بشار اسد و طرح شبهه ای با استناد به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب که فرموده بودند: "معنی ندارد کشورهای دیگر دور هم جمع شوند و راجع به یک نظام حکومتی و رئیس آن حکومت تصمیم بگیرند، این بدعتی خطرناک است". از اساس بی معنا خواهد بود. ضمن آنکه همانطور که بیان شد این اولین باری نیست که کشورمان در این نوع اجلاس‌ها شرکت نموده است.

۵- حضور ایران به همراه عراق- که همراهی وی با مواضع ایران برای همگان روشن است- از یک سو و مصر از سویی دیگر- که در تیم عربستان بازی نمی کند- باعث گردید تا نشست لوزان برخلاف طراحی هایی که از قبل صورت گرفته بود و قرار بر این بود تا آمریکایی ها با پیش بینی اینکه ایران در اجلاس حضور نخواهد یافت و بنابراین می توانند با استفاده از دو مهره خود (عربستان و قطر) نقش چماق را ایفا نموده و با بهره گیری از مهره میانجی گر خود (ترکیه) تلاش نمایند تا با کمترین امتیاز ضمن فضا سازی در خوشبینانه ترین وضعیت روسیه را نیز منفعل نمایند که با تدبیر سیاسی ایران و تغییر زمین بازی ضمن تثبیت حضور عراق به عنوان یک کشور همسو با سیاست های خود، مصر را هم علیه سعودی ها وارد بازی های منطقه ای به نفع سیاست های خود کند و مانع از انفعال روسیه در این اجلاس شود.

۶- همراه نگه داشتن روسیه و مخالفت صریح روس ها با تلاش‌های گسترده آمریکا و دوستانش برای نجات گروه‌های تروریستی به ویژه در حلب باعث پیروزی میدانی محور مقاومت و حامیانش برای یکسره کردن کار تروریست‌های تکفیری در حلب و دیگر مناطق سوریه شده است.