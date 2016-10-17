افزایش ریسک بروز زوال عقل در بیماران مبتلا به سرطان پروستات

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه استنفورد کالیفرنیا دریافته اند مردانی که تحت درمان سرکوب آندروژن (ADT) قرار می گیرند ۸ درصد در معرض ریسک ابتلا به دمانس یا زوال عقل در مدت ۵ سال درمان قرار دارند، درحالیکه بیماران مبتلا به این سرطان که تحت این نوع درمان نبودند، ۳.۵ درصد در معرض این ریسک قرار داشتند.

کوین نید، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: افراد تحت درمان با ADT در مطالعه ما، در مقایسه با افراد بدون این نوع درمان، دو برابر در معرض ریسک ابتلا به دمانس قرار داشتند.

محققان اذعان می کنند مردان تحت درمان به شیوه ADT نباید به خاطر این یافته ها، درمانشان را متوقف سازند چراکه همچنان مطالعات بیشتری برای این ارتباط احتمالی موردنیاز است.

تستوسترون می تواند موجب تحریک به پیشرفت سرطان پروستات شود، از اینرو یک گزینه درمانی شامل استفاده از داروها برای کاهش سطح هورمون های مردانه در خون یا آندروژن، است.

متاسفانه شواهد نشان می دهد که میزان تستوسترون پایین ممکن است دارای پیامدهای منفی برای مغز باشد.

برای بررسی این ارتباط احتمالی، تیم تحقیق داده های بالغ بر ۹۲۰۰ مرد مبتلا به سرطان پروستات را بررسی کردند. از بین این تعداد، هزار و ۸۲۶ نفر تحت درمان ADT بودند.

محققان در طول مدت ۵ سال پیگیری وضعیت این افراد متوجه شدند این گروه از مردان بیشتر مبتلا به زوال عقل تشخیص داده شدند.