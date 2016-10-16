به گزارش خبرنگار مهر، صادق زیبا کلام شامگاه یکشنبه در همایش اصلاح طلبان لرستان که در محل سینما ایران خرم آباد برگزار شد، اظهار داشت: به نظر می رسد اختلافات و اصطکاک های داخلی در بین اصلاح طلبان استان لرستان وجود دارد ولی واقعیت این است که در بسیاری از جاهای دیگر هم آسمان به همین رنگ بوده و تنها لرستان نیست که اختلافات در داخل اردوگاه های اصلاح طلبان آن وجود دارد.

عدم حضور احمدی نژاد در انتخابات به ضرر اصلاح طلبان است

وی با بیان اینکه نمی توان فعالان سیاسی را به خاطر وجود این اختلافات مقصر دانست، عنوان کرد: جامعه ما از منظر توسعه سیاسی، آزادی های مدنی و دموکراسی جامعه ای بسیار توسعه یافته و قوی نیست لذا وجود این اختلافات در بین فعالان سیاسی اش طبیعی است.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه در دوره هایی فضای باز سیاسی که در کشور به وجود می آید متوقف شده و تشکل های ایجاد شده به حالت تعلیق در می آیند، بیان داشت: همین احزاب و تشکل های سیاسی که در سطح استان فعالیت می کنند علیرغم مشکلات و اختلافات اگر بتوانند در یک بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ ساله حضور داشته و اقدامات آن ها منع نشده و غیرفانونی اعلام نشوند بسیاری از این نارسایی ها به مرور زمان حل می شود.

زیبا کلام با بیان اینکه «من قبول ندارم که مردم ایران روحیه کار دسته جمعی نداشته و فرد گرا هستند» افزود: اگر به نظر می رسد که در کارهای دسته جمعی موفق نیستیم به دلیل شرایط سیاسی بوده که در جامعه شکل گرفته است.

وی به وضعیت جبهه اصلاحات و اردوگاه اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اشاره کرد و گفت: معتقدم عدم حضور احمدی نژاد در انتخابات به ضرر اصلاح طلبان است در حالی که بسیاری معتقدند بهتر شد که ایشان به عرصه نیامد زیرا ممکن بود دردسرهایی ایجاد کند ولی من می گویم که حیف شد احمدی نژاد به عرصه انتخابات نیامد.

خیلی ها از ترس اینکه احمدی نژاد رای نیاورد به روحانی رای دادند

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه بر خلاف تصور خیلی ها اگر احمدی نژاد به عرصه انتخابات می آمد ستون پنجم اصلاح طلبان می شد، افزود: آمدن احمدی نژاد به نفع اصلاح طلبان بود و آمار رای های روحانی بالا می رفت و نیامدن او به ضرر اصلاح طلبان تمام شد.

زیبا کلام اضافه کرد: احمدی نژاد محبوبیت زیادی در بین مردم داشته و اگر همین فردا انتخابات برگزار شده و او در آن شرکت کند می تواند بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون رای بیاورد ولی علت اینکه آمدن احمدی نژاد در انتخابات باعث بالا رفتن سبد رای روحانی می شود این است که برخی ها متوجه شده اند احمدی نژاد و دولت های او چه مصیبت های زیادی در کوتاه مدت و بلند مدت برای کشور به بار آورده اند.

وی ادامه داد: در سال ۸۸ استدلال برخی افرادی که به احمدی نژاد رای می دادند این بود که می خواستند نظام زودتر سقوط کند ولی این افراد که به نیت سقوط نظام به احمدی نژاد رای دادند متوجه شوند احمدی نژاد و نوع دولت های او اگرچه مصیبت های زیادی برای کشور به بار می آورند ولی نمی تواند نظام را از بین ببرند لذا اگر احمدی نژاد در عرصه انتخابات حضور داشت خیلی ها از ترس اینکه مبادا دوباره شوخی شوخی رای آورد و اصولگرایان دوباره قدرت بگیرند به روحانی رای می دادند.

برخی اصلاح طلبان می گویند: حمایت ما از روحانی نباید حمایت چک سفید امضا باشد

این فعال سیاسی با بیان اینکه به خاطر عدم حضور احمدی نژاد در انتخابات بسیاری از افراد شاید اصلا رای ندهند، عنوان کرد: با کنار رفتن احمدی نژاد چون ترس از روی کار آمدن دولت او وجود ندارد ممکن است تعداد ۴۰ میلیون نفری که سال ۹۲ در انتخابات شرکت کردند کمتر شود لذا با این اوصاف باید نهایت تلاشمان را به کار ببریم تا افراد دیگر را تشویق کنیم پای صندوق بیایند.

زیباکلام گفت: با توجه به عدم حضور احمدی نژاد در عرصه انتخابات و صرف نظر از کاندید شدن ضرغامی، فتاح، حداد عادل و ... حتی اگر یک نامزد واحد از سوی اصولگرایان مطرح شود، اصولگرایان عملا شانسی در انتخابات سال آینده و بدون احمدی نژاد نداشته و قشونی شکست خورده هستند.

وی با اشاره به اینکه در داخل جبهه اصلاح طلبان بحث هایی در مورد روحانی وجود دارد، بیان داشت: عده ای از اصلاح طلبان معتقدند دلیلی ندارد با چک سفید امضاء از روحانی حمایت کنند لذا می گویند حمایت ما از روحانی نباید حمایت چک سفید امضا باشد، عده ای دیگر معتقدند حمایت از روحانی باید مشروط باشد و برخی دیگر می گویند چرا روحانی باید نامزد اصلاح طلبان باشد.

اگر حمایت جدی اصلاحات از روحانی نباشد در انتخابات رای سنگینی نمی آورد

این فعال سیاسی اضافه کرد: اصلاح طلبانی که در دور قبل و با رد صلاحیت شدن رفسنجانی چون احتمال رای آوردن اصولگرایان را زیاد می دانستند به روحانی رای دادند حال که از ناتوانی اصولگرایان مطمئن هستند می خواهند برای روحانی شروطی گذاشته و به عنوان مثال موضوع معاون اول شدن عارف و انتخاب چند اصلاح طلب به عنوان وزیر کابینه را درخواست کنند.

زیبا کلام تصریح کرد: من معتقدم شرایط کلی کشور و جبهه اصلاحات نسبت به سال ۹۲ تفاوتی نکرده و اصلاح طلبان نباید ضعف و درهم ریختگی اصولگرایان را قطعی شده بدانند هرچند که اصولگرایان از نظر محبوبیت به ته خط رسیده اند.

وی با طرح این سوال که چه کسی باور می کرد روحانی فردی ناشناخته که از محبوبیت خاصی هم برخوردار نبود ۱۹ میلیون رای بیاورد، افزود: اگر رهبری اصلاحات از جمله رفسنجانی، و رئیس دولت اصلاحات و ... از مردم نخواسته بودند به روحانی رای بدهند چقدر می توانست رای بیاورد لذا امروز هم اگر حمایت جدی اصلاحات از روحانی نباشد در انتخابات آینده رای سنگینی نخواهد آورد.

ناکارآمدی های روحانی را «ماست مالی» نکنیم

این استاد دانشگاه تهران بر حمایت قاطع و بدون چون و چرای اصلاح طلبان از روحانی در انتخابات اردیبهشت ۹۶ تاکید کرد و بیان داشت: حمایت من از روحانی نه به واسطه این است که کارنامه خیلی درخشانی دارد بلکه معتقدم ایشان معجزه نکرده و حتی نزدیک معجزه نیز نرفته است و دلیل اینکه می گویم از او حمایت کنیم مسائل سیاسی نبوده بلکه به دلیل حفظ مسائل اخلاقی است.

زیبا کلام عنوان کرد: ما نمی توانیم با مردم مانند اسباب بازی، بازی کرده و به بدنه اجتماعی بگوییم به روحانی رای دهید سپس چهار سال دیگر وقتی دیدیم هوا پس است بگوییم به ما چه مربوط است لذا تعهد اخلاقی ما به مردم که سال ۹۲ از آن ها خواستیم به روحانی رای دهند تمام نشده و اگر می خواهیم اعتباری که در بین ۱۹ میلیون نفری که به روحانی رای دادند همچنان داشته باشیم باید پای خوب و بد روحانی بایستیم و در موفقیت و عدم موفقیت او شریک باشیم تا اعتماد مردم را از دست ندهیم.

وی ادامه داد: اگر روحانی در بخشی موفق نبوده که البته در بسیاری از بخش ها موفق نبوده است ما اصلاح طلبان نمی توانیم بگوییم به ما مربوط نیست بلکه شیوه اخلاقی این است تمام قد از او حمایت کنیم و در عین حال او را برای ایجاد برخی تغییرات تحت فشار بگذاریم و با مردم صادق بوده و ناکارآمدی های روحانی را رفع و رجوع و «ماست مالی» نکنیم.

اقتصاد در جامعه ما یک اقتصاد فاسد و ناکارآمد دولتی است

این فعال سیاسی یکی از سیاست های غلط اقتصادی کشور را پرداخت یارانه دانست و گفت: پنج سال پیش تا کنون حدود ۲۲۰ میلیارد یارانه پرداخت شده و این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور در این پنج سال نصف مبلغی که یارانه داده شده بوده است.

زیباکلام با اشاره به اینکه اساس و بنیان اقتصاد در جامعه ما یک اقتصاد فاسد و ناکارآمد دولتی است، افزود: یکسری سیاست های فاحش و غلط اقتصادی در جامعه ما وجود دارد که باید از خود بپرسیم چرا باید اینقدر در مملکت اختلاس و مفاسد اقتصادی وجود داشته باشد در حالی که برای استخدام یک آبدارچی، کارمند و ... استعلام های زیادی گرفته می شود.

وی ادامه داد: در کدام کشور به اندازه ایران نهادهای بازرسی و مراقبتی وجود دارد پس چه اتفاقی می افتد که علیرغم وجود اینهمه نهاد نظارتی و سخت گیری و گزینش در منصوب کردن مدیران اینقدر مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد که در پاسخ به این سوال باید علت را در دولتی بودن اقتصاد دانست.

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه نمی خواهم روحانی را تبرئه کرده و جاهایی که می توانسته بهتر کار کند را نادیده بگیرم، گفت: در چنین ساختار اقتصادی که صادرات، واردات، بخش دولتی، بانک ها و ... آن همگی دولتی هستند انتظار داریم قوه مجریه در حوزه اقتصادی چه کاری انجام دهد جز اینکه کاری کند بعد از برجام چندین کشور در ایران سرمایه گذاری کند لذا ایرادات و اشکالات بحرانی که در اقتصاد کشور وجود دارد باعث شده هرکس هم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود همین وضعیت ادامه داشته باشد.

هیچ دفاعی از دولت روحانی و شخص جنتی ندارم

زیبا کلام با بیان اینکه در مورد عملکرد وزارت ارشاد هیچ دفاعی از دولت روحانی و شخص جنتی ندارم، تصریح کرد: علت اعتراض من به جنتی این است که او باید می ایستاد و از عملکردش دفاع می کرد چرا که تصمیمی که او گرفته قانونی بوده و مراجع نظارتی تائید کرده اند که این کنسرت ها غنا و مطرب نبوده لذا باید از عملکردش دفاع می کرد نه اینکه سکوت کند.

وی افزود: البته حمله به جنتی به خاطر برخی واسطه ها کم بود ولی معتقدم وزیر بعدی ارشاد هرکس که باشد به مراتب حملات به او بیشتر از جنتی خواهد بود.

زیبا کلام با تاکید بر اینکه حمایت اصلاح طلبان از روحانی باید دلسوزانه باشد، ادامه داد: انتقادات از روحانی جای خود را دارد ولی وضعیت کشور به گونه ای است که باید از او حمایت کنیم لذا مصالح مملکت و جبهه اصلاحات ایجاب می کند همچنان محکم و تمام قد از روحانی در انتخابات سال آینده حمایت کنیم و در عین حال انتقادات و کاستی ها را مطرح کرده و مطالبات خود را از روحانی و دولت او بخواهیم.