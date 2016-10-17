فواید باغبانی برای سلامت زنان مسن

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان، اکثر افراد مسن ۸۰ درصد زمان روزانه شان را صرف فعالیت های بدون تحرک می کنند، از اینرو انجام باغبانی شیوه مثبتی برای از بین بردن روند بی تحرکی است.

به گفته محققان این مطالعه، زنانی که به مدت ۱۵ جلسه باغبانی کردند اندازه دور کمرشان کاهش یافته و لاغر ماندند. در عین حال زنان در گروه کنترل تا حدودی دچار افزایش اندازه دور کمر شدند اما در طول مدت مطالعه لاغری شان را از دست دادند.

شرکت کنندگان شامل ۵۰ زن سالمند بودند. محققان دریافتند زنان حاضر در گروه باغبانی در طول مدت آزمایش شاهد افزایش نمره مقاومت هوازی بودند، درحالیکه در گروه کنترل چنین بهبودی نشان داده نشد.

همچنین میزان مهارت دست زنان در گروه باغبانی بهبود یافته و فواید عملکردهای شناختی و روانشناختی نیز افزایش یافته بود.

بسیاری از فواید سلامت ناشی از باغبانی در مطالعات قبلی مشخص شده اند.