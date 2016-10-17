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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۰

مدیر کل استاندارد استان زنجان:

۱۴ جایگاه سوخت در زنجان غیر استاندارد است

۱۴ جایگاه سوخت در زنجان غیر استاندارد است

زنجان- مدیر کل استاندارد استان زنجان گفت:از ۳۸ جایگاه سوخت در استان زنجان ۱۴ جایگاه سوخت غیر استاندارد است.

داود کار گر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر  به استاندارد سازی جایگاه های سوخت در استان زنجان اشاره کرد و افزود: ۳۸ جایگاه سوخت در استان زنجان وجود دارد که از این تعداد ۲۴ جایگاه سوخت تایید استاندارد را دارند.

وی اظهار کرد: از این تعداد ۱۴ جایگاه سوخت در استان زنجان تایید نشدن استاندارد بوده و غیر استاندارد است.

مدیر کل استاندارد استان زنجان گفت: سازمان استاندارد یک نهاد حاکمیتی بوده و بر استاندارد سازی کالا ومواد غذایی و  اقلام تاکید جدی دارد.

کار گر زاده به تعداد بازرسی ها طی هفت ماهه سالجاری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی  این بازه زمانی هزار و ۷۳۰ مورد بازرسی در سطح استان انجام گرفته است و در همین بازه زمانی ۲۱۶ مورد آزمون انجام شده است.

کار گر زاده آزمون های غیر طاها در استان زنجان طی هفت ماهه سالجاری را ۴۸۹ مورد اعلام کرد و افزود: تامین سلامت و امنیت جانی مردم رسالت مهم  سازمان استاندارد است و این سازمان بر تحقق این امر مهم بسیار جدی است.

مدیر کل استاندارد زنجان یاد آورشد: سازمان استاندارد در راستای ارتقای کیفی  کالا و اقلام نظارت و بازرسی از واحدها و کار خانه هارا تاکید جدی دارد.

کد مطلب 3797457

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