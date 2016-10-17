۱۴ جایگاه سوخت در زنجان غیر استاندارد است

داود کار گر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به استاندارد سازی جایگاه های سوخت در استان زنجان اشاره کرد و افزود: ۳۸ جایگاه سوخت در استان زنجان وجود دارد که از این تعداد ۲۴ جایگاه سوخت تایید استاندارد را دارند.

وی اظهار کرد: از این تعداد ۱۴ جایگاه سوخت در استان زنجان تایید نشدن استاندارد بوده و غیر استاندارد است.

مدیر کل استاندارد استان زنجان گفت: سازمان استاندارد یک نهاد حاکمیتی بوده و بر استاندارد سازی کالا ومواد غذایی و اقلام تاکید جدی دارد.

کار گر زاده به تعداد بازرسی ها طی هفت ماهه سالجاری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی هزار و ۷۳۰ مورد بازرسی در سطح استان انجام گرفته است و در همین بازه زمانی ۲۱۶ مورد آزمون انجام شده است.

کار گر زاده آزمون های غیر طاها در استان زنجان طی هفت ماهه سالجاری را ۴۸۹ مورد اعلام کرد و افزود: تامین سلامت و امنیت جانی مردم رسالت مهم سازمان استاندارد است و این سازمان بر تحقق این امر مهم بسیار جدی است.

مدیر کل استاندارد زنجان یاد آورشد: سازمان استاندارد در راستای ارتقای کیفی کالا و اقلام نظارت و بازرسی از واحدها و کار خانه هارا تاکید جدی دارد.