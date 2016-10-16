خلیل آمله در گفت ‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته تربیت بدنی، از این هفته به عنوان فرصت مناسبی برای تقویت برنامه های ترویجی در حوزه ورزش یاد کرد و بر اهمیت این هفته به جهت توسعه و گسترش فرهنگ ورزش در بین آحاد مردم و نقش کلیدی آن در تأمین سلامت جسمی تاکید داشت.

وی خاطرنشان کرد: دیدار ورزشکاران با امام جمعه، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدای ورزشکار، دیدار ورزشکاران و مسئولان هیئت ها با فرماندار، همایش پیاده روی، مسابقات آمادگی جسمانی بانوان، مسابقات فوتسال تقدیر و معرفی هیئت های ورزشی و باشگاه های دارای مجوز برتر به استان از جمله برنامه های اجرایی اداره ورزش و جوانان شادگان در این هفته است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شادگان افزود: اجرای این برنامه های فرهنگی ورزشی در راستای ایجاد نشاط و شادابی و سلامتی در هفته تربیت بدنی و ورزش در شهرستان شادگان اجرا خواهد شد.

آمله در پایان گفت: هفته تربیت بدنی و ورزش روز تذکر بر قدر دانستن سلامتی است و سلامتی هدیه ای الهی است که به خود فرد تعلق ندارد بلکه به خانواده و جامعه تعلق داشته و تنها راه حفظ این هدیه الهی ورزش و تحرک جسمانی است.