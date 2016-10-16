۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۲۳:۲۲

به‌ مناسبت هفته تربیت بدنی؛

همایش بزرگ پیاده‌روی در شادگان برگزار می‌شود

شادگان ـ رئیس اداره ورزش و جوانان شادگان از برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی به‌ مناسبت هفته تربیت بدنی در شهرستان خبر داد.

خلیل آمله در گفت ‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته تربیت بدنی، از این هفته به عنوان فرصت مناسبی برای تقویت برنامه های ترویجی در حوزه ورزش یاد کرد و بر اهمیت این هفته به جهت توسعه و گسترش فرهنگ ورزش در بین آحاد مردم و نقش کلیدی آن در تأمین سلامت جسمی تاکید داشت.

وی خاطرنشان کرد: دیدار ورزشکاران با امام جمعه، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدای ورزشکار، دیدار ورزشکاران و مسئولان هیئت ها با فرماندار، همایش پیاده روی، مسابقات آمادگی جسمانی بانوان، مسابقات فوتسال تقدیر و معرفی هیئت های ورزشی و باشگاه های دارای مجوز برتر به استان از جمله برنامه های اجرایی اداره ورزش و جوانان شادگان در این هفته است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شادگان افزود: اجرای این برنامه های فرهنگی ورزشی در راستای ایجاد نشاط و شادابی و سلامتی در هفته تربیت بدنی و ورزش در شهرستان شادگان اجرا خواهد شد.

آمله در پایان گفت: هفته تربیت بدنی و ورزش روز تذکر بر قدر دانستن سلامتی است و سلامتی هدیه ای الهی است که به خود فرد تعلق ندارد بلکه به خانواده و جامعه تعلق داشته و تنها راه حفظ این هدیه الهی ورزش و تحرک جسمانی است.

