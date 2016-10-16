بیش از ۱۲ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد شادگان هستند

جلیل علیزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به فرمان حضرت امام و با درایت و مدیریت ایشان، در ۱۴ اسفندماه ۵۷ و ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که به فکر مستضعفین و محرومین بودند دستور به راه اندازی کمیته امداد دادند.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای تشکیل این نهاد، بحث تحت پوشش قرار دادن افراد ۶۰ ساله که توانایی انجام کار را ندارند بود و بعد با گسترش فعالیت های کمیته امداد در راستای کمک به زنان سرپرست خانوار که به نوعی دچار مشکل هستند تحت پوشش قرار گرفتند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی شادگان تصریح کرد: امروزه کمیته امداد در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اشتغال فعالیت دارد و یکی از مهمترین زمینه های فعالیت کمیته امداد در بحث اشتغال است.

علیزاده به فرهنگ دینی و اهمیت دستگیری از نیازمندان در دین مبین اسلام اشاره کرد و ادامه داد: کمیته امداد قطعه ای از قطعات منظومه نظام جمهوری اسلامی است که ریشه در تفکرات دینی و اسلامی دارد.

به گفته وی، کاری که کمیته امداد در این نظام انجام می دهد، در صدر اسلام توسط ائمه معصومین(ع) انجام می شد و امروز به جهت گستردگی نظام جمهوری اسلامی این رسالت توسط کمیته امداد اجرا می شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی شادگان در پایان بیان کرد: پنج هزار و ۳۰۰ خانوار در قالب ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان هستند.