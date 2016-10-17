به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر دوشنبه با حضور مسئولان کشوری، استانی، مسئولان ادارات ایلخچی و شهرهای همجوار، خانواده شهداء و اقشار مختلف مردم برگزار شد، کلنگ مجتمع سلامت افشاری در بخش ایلخچی آذربایجان شرقی به زمین زده شد.

ساماندهی حوزه بهداشت و سلامت از سیاست های اصلی دولت یازدهم است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت یازدهم در این مراسم طی سخنانی گفت: اصلی ترین سیاست و هدف دولت تدبیر و امید تاکنون رسیدگی و ساماندهی وضع بهداشت و سلامت مردم بوده و توانسته قدم های اصلی و اساسی در این خصوص بردارد.

سید حسن قاضی زاده هاشمی احداث مجتمع های سلامت را از مهمترین نیازهای مردم دانست و افزود: برای اینکه بتوانیم بیشترین و بهترین خدمات را به مردم ارائه دهیم، به مراکز جدید همراه با امکانات پیشرفته نیاز داریم که موفقیت در این خصوص منوط به همت و همکاری همه دستگاه های اجرایی، به ویژه مردم است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان سخنان خود از خانواده افشاری که زمین این مجتمع را بصورت رایگان در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار داده اند، تشکر و قدردانی کرد و گفت: یکی از کارهای پسندیده نزد خداوند کارهای خیر و کمک به مردم است که امیدوارم با احداث وتکمیل این مجتمع نیّت اصلی واگذاری زمین را جلب کنیم.

احداث مجتمع سلامت افشاری بخش ایلخچی در زمینی به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع

حاج حسین افشاری ایلخچی از خیران شهر ایلخچی نیز در حاشیه این مراسم ضمن اشاره به هدف از واگذاری زمین برای احداث مجتمع سلامت به خبرنگار مهر گفت: پدر بنده ۴۴ سال پیش، این زمین را جهت رفاه حال مردم این شهر که اکثراً کشاورز بودند، بصورت رایگان واگذار کرده که اصلی ترین هدف آن مرحوم احداث بیمارستان یا ساختمان شیرخوارگان جهت نگهداری کودکان کشاورزان منطقه بود تا مجبور نباشند در فصل سرما و گرما آنها را به همرا خود به سر زمین ببرند.

وی در ادامه افزود: این قطعه زمین به متراژ پنج هزار متر مربع و به ارزش یکصد میلیارد ریال در بهترین نقطه شهر ایلخچی و در مسیر جاده ترانزیتی، ۴۴ سال پیش توسط حاج نعمت الله افشاری ایلخچی بصورت رایگان در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است.

جلال حق شناس سخنگوی شورای اسلامی شهر ایلخچی نیز در حاشیه مراسم کلنگ زنی مجتمع سلامت این شهر اظهار داشت: این مجتمع با زیر بنای یکهزار و ۵۰۰ متر مربع در سه طبقه با هزینه ای در حدود ۲۰ میلیارد ریال با مشارکت شهرداری و شورای شهر ایلخچی و دانشگاه علوم پزشکی احداث خواهد شد.

گفتنی است در حاشیه این مراسم محمدزاده فرماندار شهرستان اسکو و صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز گزارشی از وضعیت بهداشت وسلامت منطقه ارائه کردند.