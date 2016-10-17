تشکیل کنسرسیوم صادرات در قزوین بسرعت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی یکشنبه شب در جلسه کارگروه صادرات استان که در مهمان سرای استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: در شرایطی که با محدودیت منابع اعتباری دولت مواجهیم باید بتوانیم از راه صادرات غیرنفتی منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنیم.

وی افزود: همه دستگاههای مرتبط باید در مسیر صادرات همت کنند و بی توجهی از هیچ مدیری پذیرفته نیست و برای این که به چشم انداز ترسیم شده در این بخش برسیم باید پیگیری امور ورفع موانع در اولویت باشد.

کالاهای تولیدی استان باید از گمرک قزوین صادر شود

استاندار قزوین بیان کرد: باید تلاش کنیم تا همه محصولات صادراتی استان از گمرک قزوین صادر شود و اگر مسئولان حود را پاسخگو بدانند حتما تلاش بیشتری را برای رسیدن به صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری انجام خواهند داد.

کوتاهی در تشکیل کنسرسیوم صادراتی

همتی با انتقاد از نداشتن روحیه کار جمعی تصریح کرد: چند ماهی است که تصمیم گرفته شد تا با تشکیل کنسرسیوم به صورت متمرکز برای صادرات اقدام شود اما متاسفانه همکاری لازم از سوی دستگاههای دولتی و بخش خصوصی برای عملی شدن این کار صورت نگرفته که جای انتقاد دارد.

وی اضافه کرد: فرصت ها در حال از دست رفتن است و اگر نتوانیم با محصولات شاخصی مانند کشمش، انگور، پسته، فندق و میوه های متنوع و خشکبار و نیز محصولات دام و طیور بازارهای خارجی را بدست آوریم از قافله عقب خواهیم ماند.

استاندار یادآورشد: به نظر می رسد بخش کشاورزی باید تلاش بیشتری کند تا عقب ماندگیها جبران شود و اگر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی جدیتر وارد کار نشود از سازمان همیاری خواهیم خواست تا در این زمینه وارد کار شود.

وی اظهارداشت: هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت خوب صندوق توسعه استفاده کنیم و طرحهایی را به اجرا درآوریم و این نقص به دلیل ضعف در کار گروهی است که باید بسرعت این مشکل را برطرف کنیم.

استاندار گفت: در حوزه صنعت باید توجه کنیم که نگهداری وضع موجود بسیار سخت است اما متعهد هستیم برای رفع بیکاری و رونق اقتصادی تلاش کنیم و فرصت را از دست ندهیم.

وی اضافه کرد:هرچند مدیران تاکنون زحمات زیادی کشیده انداما هنوز راضی نیستیم و بایدبانظارت، ساماندهی و کنترل اوضاع بتوانیم شرایط کنونی را حفظ و برای توسعه فعالیتها نیز اقدام کرد.

در این جلسه علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت؛ معدن و تجارت استان قزوین گفت: در نیمه اول امسال بیش از ۱۹۰ میلیون دلار کالا از استان به خارج از کشور صادر شده است.