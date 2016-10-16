آینده متعلق به انصارالله، ارتش سوریه و مقاومت خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «هاشم صفی الدین» رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان تاکید کرد که سوریه نبرد علیه تروریسم در اراضی خود را به نفع ارتش این کشور و متحدانش و تمام طرف هایی که در محور مقاومت از آنها حمایت می کنند، یکسره خواهد کرد.

صفی الدین در سخنانی در منطقه «یاطر» در جنوب لبنان گفت: رژیم سعودی به منظور تحقق اهداف خبیثانه خود بر سیاست دروغ تکیه کرده است اما به این اهداف خبیثانه خود چه در سوریه و چه در یمن یا عراق دست نیافته و نخواهد یافت.

رئیس شورای اجرایی حزب الله همچنین تصریح کرد: گذشت ایام ثابت خواهد کرد که تمام گفته های محور آمریکا و عربستان و متحدان آنها همچون ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس در مورد عراق، سوریه و یمن توهم است.

وی افزود: از جمله چیزهایی که آنها در مورد آن صحبت می کنند هجمه دائمی به نیروهای مردمی عراق (حشدالشعبی) است که ثابت کرد این عراقی ها بودند که تکریت، فلوجه و الانبار را آزاد کردند و همانها هستند که موصل را آزاد خواهند کرد در حالی که آمریکا نتوانسته و نخواهد توانست کاری انجام دهد. و این به آن معناست که آینده از آن انصارالله، حشدالشعبی، جنبش های ملی، ارتش سوریه و مقاومت خواهد بود.