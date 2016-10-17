استفاده ازظرفیت های هنری شهریار در عرصه فرهنگ سازی ضروری است

علیرضا رضایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بسیار سازنده و موثر فرهنگ در تحقق توسعه پایدار اظهار داشت:بدون تردید ارتقای فعالیت های عمرانی و شهرسازی یکی از الزامات شکوفایی و بالندگی شهر محسوب می شود اما نباید از نظر دور داشت که توسعه امکانات بدون پرداختن به رشد و ارتقای فرهنگی، مفید فایده نخواهد بود.

عضو شورای اسلامی شهریار عنوان کرد:بسیاری از معضلات شهری همچون ساخت و سازهای غیر مجاز، ترافیک، مخدوش شدن سیمای شهری، نظافت و پاکیزگی، تکدی گری، چالش ها و نارسایی های اجتماعی با نسخه فرهنگی مرتفع می شود و بدون در نظر گرفتن تدابیر موثر در این حوزه، نمی توان نسبت به اصلاح امور و حرکت در مسیر بلوغ و تکامل امیدوار بود.

وی افزود:با عنایت به تأثیرگذاری مولفه فرهنگ، در دوره چهارم شورای اسلامی این منطقه تلاش شد با اتخاذ تدابیر هوشمندانه در حد بضاعت و امکانات موجود نسبت به رفع کاستی ها، محدودیت ها، کمبودها و موانع اقدامات لازم عملیاتی شود.

رضایت عنوان کرد:فعالیت فرهنگی و حصول دستاوردهای مرتبط با آن، زمان بَر است و نمی توان در کوتاه مدت به اهداف مورد نظر رسید و باید با سعه صدر و به صورت گام به گام برای مرتفع کردن مشکلات، گام های لازم برداشته شود.

عضو شورای اسلامی شهریار گفت:آنچه که به عنوان یک ضرورت در حوزه مدیریت شهری و عرصه فرهنگی مرتبط با این بخش(شهریار) احساس شده، به بهره گیری شایسته و حداکثری از توانمندی و ظرفیت های هنری این شهر معطوف می شود.

وی افزود:زبان هنر، نافذ، تأثیرگذار و اثر بخش است و باید بستر و زمینه لازم برای استفاده کاربردی از این استعداد فراهم شود که بدون تردید خروجی آن به نتایج مثبت و سازنده ای منتهی خواهد شد.

رضایت یادآور شد:طرح ها و برنامه های متعددی در عرصه فرهنگی اجرایی و عملیاتی می شود اما با این وجود در برخی عرصه ها، کاستی هایی نیز احساس می شود که تلاش ما در کمیسیون فرهنگی شورا به فراخور وظایف و اختیارات تعریف شده بر رفع آن ها استوار است و امیدواریم با همگرایی و هماهنگی هر چه بیشتر میان دستگاه ها و نهادهای متولی فرهنگ، به توفیقات لازم در این خصوص دست یابیم.