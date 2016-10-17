حقوق شهروندی به دانش آموزان ملاردی آموزش داده می شود

محمد قادری تفرشی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش تعیین کننده آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی نخبه و کار آمد اظهار داشت:شهرستان ملارد نیز از این اصل و قاعده مستثنی نیست و یکی از اصلی ترین دستورکارهای ما در حوزه آموزش و تربیتی این خطه به آموزش و تربیت صحیح و اصولی و مطابق با معیارهای انسانی، اخلاقی، فرهنگی و اسلامی و هنجارهای تعریف شده در جامعه معطوف می شود.

مدیر آموزش و پرورش ملارد عنوان کرد:پس از بررسی ها و ارزیابی های کارشناسی شده به این جمع بندی رسیدیم که آموزش زیست محیطی، حقوق شهروندی و کسب مهارت های کنترل خشم به صورت ویژه به دانش آموزان این شهرستان آموزش داده شود.

وی افزود:تلاش می کنیم طرح ها با رویکرد کیفی سازی تعریف و اجرایی شود و در همین ارتباط، آموزش زیست محیطی با اجرای طرح های تفکیک زباله و پاکسازی محدوده پیرامونی دانش آموزان در عرصه های طبیعی در دستور کار قرار دارد.

قادری تفرشی عنوان کرد:برای اجرای طرح تفکیک زباله، ۶۰۰ سطل زباله ۲۴۰ لیتری خریداری شده و با نصب برچسب های تفکیک از مبدأ، تلاش داریم این امر مهم را در اذهان دانش آموزان نهادینه کنیم.

مدیر آموزش و پرورش ملارد گفت:برای دانش آموزان مقطع راهنمایی و دوره اول متوسطه، آموزش مهارت های کنترل خشم و برای دانش آموزان دوره دوم متوسطه و دبیرستان، مباحث مرتبط با آموزش حقوق شهروندی مد نظر قرار دارد.

وی یادآور شد:بدون تردید نقش خانواده ها نیز در فرآیند رشد و بلوغ فکری و فرهنگی دانش آموزان بسیار موثر و تعیین کننده است، زیرا بخش قابل توجهی از اوقات و ساعات شبانه روزیِ محصلان در کنار خانواده آن ها سپری می شود و اتخاذ و طراحی برنامه های مدون فرهنگی از سوی والدین محصلان در کنار فعالیت ها و دستور کارهای آموزش و پرورش، حلقه مکملی است که فرآیند اجتماعی پذیری و رشد فرهنگی دانش آموزان را تسریع، تکمیل و تسهیل خواهد کرد.