افزایش مناطق ملحق به روند آشتی/تحکیم مواضع ارتش در«۱۰۷۰دستگاه»حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مرکز روسی حمیمیم اعلام کرد که مناطق ملحق به روند آشتی در سوریه، طی ۲۴ ساعت گذشته به ۷۹۹ منطقه افزایش یافت.

بنا بر بیانیه این مرکز که در پایگاه وزارت دفاع روسیه منتشر شده است طی ۲۴ ساعت گذشته با نمایندگان چهار منطقه شامل سه منطقه در استان لاذقیه و یک منطقه در استان السویداء توافقنامه آشتی امضا شده و به این ترتیب تعداد مناطق ملحق به این عملیات به ۷۹۹ منطقه افزایش یافت.

در همین حال مذاکرات برای پیوستن گروه های مسلح به عملیات آشتی در منطقه معظمیه الشیح در استان دمشق و گروه های مسلح در استان های حمص، حماه، حلب و القنیطره ادامه دارد.

از سوی دیگر مرکز روسی حمیمیم از ثبت ۴۹ مورد تیراندازی و بمباران از سوی تروریست ها در استان های حلب، دمشق، لاذقیه، حماه و درعا خبر داد.

بنا بر اعلام این مرکز ۲۴ مورد از این موارد در استان حلب، ۱۸ مورد در دمشق، ۲ مورد در لاذقیه، چهار مورد در حماه و یک مورد نیز در استان درعا ثبت شده است.

در همین حال ارتش سوریه و همپیمانانش مواضع خود را در منطقه «هزار و هفتاد دستگاه» حلب، تقویت کردند.