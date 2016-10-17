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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۵:۵۴

سفر رئیس شرکت دولتی اتمی چین به تهران

سفر رئیس شرکت دولتی اتمی چین به تهران

رئیس شرکت دولتی اتمی چین در رأس هیاتی به منظور مذاکره درخصوص همکاری های صلح آمیز هسته ای میان دو کشور به تهران سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انرژی اتمی، سان کین در طول این سفر با «علی اکبر صالحی» معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، «محمد احمدیان» معاون سازمان و مدیرعامل شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران و مسئولین پروژه مدرن سازی راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک ملاقات و مذاکره کرد.

در این مذاکرات طرفین ضمن ابراز علاقمندی به تعمیق و گسترش روابط در کلیه حوزه های استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی، راه های تسریع در پیشبرد پروژه مدرن سازی راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

در این سفر هیأت چینی از راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک بازدید کرد. گفتنی است چندی پیش نیز هیأتی از سازمان انرژی اتمی ایران با سفر به پکن درخصوص موضوعات مرتبط با مدرن سازی راکتور آب سنگین اراک با مقامات چینی ملاقات و مذاکره کردند.

کد مطلب 3797485

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