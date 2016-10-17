تیم نگین زرین قم به مقام چهارم کشور رسید

محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم تنیس روی میز نگین زرین قم که به نمایندگی از قم در لیگ دسته اول تنیس روی میز جوانان و امید باشگاه‌های کشور حضور یافته است توانست در پایان این مسابقات در رده چهارم قرار گیرد.

وی افزود: در این مسابقات که عصر یکشنبه در اصفهان پایان یافت نماینده تنیس روی میز قم با نام نگین زرین در مسابقه رده بندی برابر تیم هیئت تنیس روی میز لرستان قرار گرفت و با پذیرش شکست ۵ بر یک برابر این تیم مقام چهارم رسید در حالی که پیروزی در این بازی می‌توانست تیم قم را به دسته برتر ببرد.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: پینگ پنگ بازان قمی در حالی به دیدار رده بندی رسیدند که در مرحله نیمه نهایی ۵ بر ۲ برابر تیم ذوب آهن اصفهان مغلوب شدند و نتوانستند به فینال برسند ضمن اینکه پیروزی تیم نگین زرین قم با نتیجه ۵ بر ۳ در یک چهارم نهایی برابر تیم رامهرمز الف، نماینده قم را به نیمه نهایی رسانده بود.

عموییان بیان داشت: در دور گروهی، تیم نگین زرین قم در اولین مسابقه خود در این رقابت‌ها موفق شد ۵ بر یک برابر هیئت تنیس روی میز یزد به پیروزی برسد و در دومین مسابقه نیز برابر تیم شهرداری اراک با حساب ۵ بر ۳ به برتری دست یافت و صعود خود را مسجل کرد.

وی عنوان کرد: نگین زرین قم در سومین و آخرین مسابقه دور گروهی توانست با نتیجه ۵ بر ۲ برابر هیئت رامهرمز ب به پیروزی برسد در شرایطی که این مسابقات با حضور ۱۶ تیم در ۴ گروه ۴ تیمی برگزار شد و تیم‌های اول تا سوم به دسته برتر صعود کردند تیم‌های چهارم تا هفتم در دسته یک باقی ماندند و تیم‌های هشتم به بعد به دسته آزاد سقوط کردند.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم تصریح کرد: در پایان این مسابقات تیم‌های ذوب آهن اصفهان، رشد ورزش ایرانیان و هیئت لرستان با کسب عناوین اول تا سوم راهی دسته برتر شدند و تیم‌های نگین زرین قم، هیئت خراسان رضوی، شهرداری اراک و هیئت کرمان در دسته اول باقی ماندند.