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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۹:۴۴

مدیرکل ورزش و جوانان قم:

ویژه برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش در قم اجرا می‌شود

ویژه برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش در قم اجرا می‌شود

قم - مدیر کل ورزش و جوانان استان قم از برگزاری ویژه برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش در قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدی در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش که شامگاه یکشنبه در سالن جلسات اداره ورزش و جوانان قم برگزار شد اظهار داشت: در هفته تربیت بدنی و ورزش که از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ادامه دارد هر روز به نام خاصی نامگذاری شده است و ویژه برنامه‌هایی برای هر یک از روزهای این هفته پربار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر این اساس، برنامه‌هایی در دستور کار قرار دارد که از جمله آن می‌توان دیدار مسئولان ورزشی با مراجع تقلید، جلسه برای بررسی وضعیت ورزش مردان و بانوان در استان قم و بررسی راهکار حل مشکلات و نیز برگزاری همایش ورزش صبحگاهی اشاره کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: در این هفته برخی از نهادهای دولتی نیز برنامه‌های ورزشی برای کارکنان خود در نظر گرفته‌اند این مسابقات در رشته‌های مختلف نظیر، دارت، تیراندازی، کوه پیمایی، شنا و چند رشته دیگر انجام می‌شود و نقش به سزایی در افزایش شور و نشاط در محدوده فضای کاری کارمندان ایفا می‌کند.

عابدی بیان داشت: قصد داریم در برنامه‌ای ویژه از مناطق کمتر برخوردار از امکانات ورزشی بازدید کنیم و از فعالان عرصه ورزش در بخش‌های محروم شهر تقدیر کنیم و به دنبال توسعه ورزش در این مناطق و بهره‌مندی هر چه بیشتر نقاط محروم شهر از امکانات فیزیکی ورزشی هستیم.

وی عنوان کرد: بهره برداری از سالن ورزش‌های زورخانه شهدای دروازه ری نیز یکی دیگر از برنامه‌های ما است و در صورتی که امکان آن وجود داشته باشد قصد داریم از رئیس مجلس شورای اسلامی برای این مراسم بهره برداری دعوت کنیم البته این مجموعه ورزشی اماکن و سالن‌های دیگری نیز دارد که تلاش ما، بهره برداری از این اماکن در ماه‌های آینده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: بانک اطلاعات اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم به عنوان یک طرح پژوهشی با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون ریال در این هفته راه اندازی می‌شود همچنین در این هفته ویژه برنامه‌های ورزشی برای کارکنان و نیز همایش ورزش صبحگاهی بانوان در بوستان نرگس پیش بینی شده است.

عابدی افزود: در بخش‌های روستایی نیز برنامه‌هایی در دستور کار قرار دارد تا مناطقی که امکان ایجاد فضای ورزشی برای آن‌ها وجود ندارد از امکان راه اندازی خانه‌های ورزش روستایی بهره‌مند شوند.

کد مطلب 3797490

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