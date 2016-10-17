به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدی در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش که شامگاه یکشنبه در سالن جلسات اداره ورزش و جوانان قم برگزار شد اظهار داشت: در هفته تربیت بدنی و ورزش که از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ادامه دارد هر روز به نام خاصی نامگذاری شده است و ویژه برنامه‌هایی برای هر یک از روزهای این هفته پربار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر این اساس، برنامه‌هایی در دستور کار قرار دارد که از جمله آن می‌توان دیدار مسئولان ورزشی با مراجع تقلید، جلسه برای بررسی وضعیت ورزش مردان و بانوان در استان قم و بررسی راهکار حل مشکلات و نیز برگزاری همایش ورزش صبحگاهی اشاره کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: در این هفته برخی از نهادهای دولتی نیز برنامه‌های ورزشی برای کارکنان خود در نظر گرفته‌اند این مسابقات در رشته‌های مختلف نظیر، دارت، تیراندازی، کوه پیمایی، شنا و چند رشته دیگر انجام می‌شود و نقش به سزایی در افزایش شور و نشاط در محدوده فضای کاری کارمندان ایفا می‌کند.

عابدی بیان داشت: قصد داریم در برنامه‌ای ویژه از مناطق کمتر برخوردار از امکانات ورزشی بازدید کنیم و از فعالان عرصه ورزش در بخش‌های محروم شهر تقدیر کنیم و به دنبال توسعه ورزش در این مناطق و بهره‌مندی هر چه بیشتر نقاط محروم شهر از امکانات فیزیکی ورزشی هستیم.

وی عنوان کرد: بهره برداری از سالن ورزش‌های زورخانه شهدای دروازه ری نیز یکی دیگر از برنامه‌های ما است و در صورتی که امکان آن وجود داشته باشد قصد داریم از رئیس مجلس شورای اسلامی برای این مراسم بهره برداری دعوت کنیم البته این مجموعه ورزشی اماکن و سالن‌های دیگری نیز دارد که تلاش ما، بهره برداری از این اماکن در ماه‌های آینده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: بانک اطلاعات اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم به عنوان یک طرح پژوهشی با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون ریال در این هفته راه اندازی می‌شود همچنین در این هفته ویژه برنامه‌های ورزشی برای کارکنان و نیز همایش ورزش صبحگاهی بانوان در بوستان نرگس پیش بینی شده است.

عابدی افزود: در بخش‌های روستایی نیز برنامه‌هایی در دستور کار قرار دارد تا مناطقی که امکان ایجاد فضای ورزشی برای آن‌ها وجود ندارد از امکان راه اندازی خانه‌های ورزش روستایی بهره‌مند شوند.