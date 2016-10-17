آب معدنی ظرفیتی درآمدزا در بام ایران است/ فعال شدن ۹ واحد صنعتی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان چهارمحال و بختیاری از جمله مناطق کوهستانی فلات مرکزی ایران محسوب می‌شود که دارای منابع آب ارزشمند و رودخانه و چشمه و قنات‌های بسیاری است.

این استان کوهستانی بوده و دارای بارش‌های قابل‌توجه برف در زمستان است که به‌واسطه داشتن شرایط توپوگرافی و خاص و بارش‌های قابل‌توجه، بیش از ۷۰۰ چشمه دارد. بسیاری از این چشمه ها با توجه به بررسی‌ها و انجام آزمایش‌ها ارزش معدنی داشته و در بخش آب های معدنی قرار دارند.

بسته بندی آب معدنی یکی از کسب و کارهای پردرآمد به شمار می رود که در استان چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر ۹ کارخانه بسته بندی آب معدنی در این استان فعال است.

هم اکنون آب معدنی بسته بندی شده این استان به استان های مختلف کشور و برخی کشورهای منطقه از جمله کویت صادر می شود. با وجود چشمه های بی‌شمار آب معدنی و منابع آب گسترده در این استان زمینه برای توسعه بیشتر واحدهای صنعتی بسته بندی آب معدنی در این استان وجود دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ۹ واحد صنعتی بسته بندی آب معدنی در استان چهارمحال و بختیاری فعال است.

نعیم امامی عنوان کرد: هم اکنون این واحدهای صنعتی سالانه بیش از ۷۰۰ میلیون لیتر آب معدنی را بسته بندی و روانه بازار مصرف می کنند.

وی عنوان کرد: این واحدهای صنعتی اشتغال قابل توجهی در استان چهارمحال و بختیاری ایجاد کرده اند.

در استان چهارمحال و بختیاری بسته بندی آب معدنی ۲۵ درصد نسبت به سال های گذشته رشد داشته است که اشتغال ایجاد شده در واحدهای صنعتی تولید آب معدنی استان افزایش یافته است مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در استان چهارمحال و بختیاری بسته بندی آب معدنی ۲۵ درصد نسبت به سال های گذشته رشد داشته که اشتغال ایجاد شده در واحدهای صنعتی تولید آب معدنی استان افزایش یافته است.

وی بیان کرد: امسال تولید آب معدنی بیش از ۱۲ میلیون لیتر در این استان افزایش داشته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تولید آب معدنی یکی از ظرفیت های مهم در استان چهارمحال و بختیاری است که زمینه برای ورود سرمایه گذاران به استان و فعالیت در این بخش وجود دارد.

وی تاکید کرد: آب های معدنی بسته بندی شده طی سال های گذشته تا کنون مورد استقبال قرار گرفته و طی بررسی های به عمل آمده بازار این کالای تولیدی هر ساله مطلوب تر می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تولید آب معدنی یکی از ظرفیت های استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که در کمتر منطقه ای از کشور این ظرفیت وجود دارد.

سیامک سلیمانی دشتکی بیان کرد: توسعه واحدهای صنعتی بسته بندی آب معدنی در این استان می تواند زمینه توسعه را فراهم کند و این استان را به قطب تولید آب معدنی تبدیل کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: فعال سازی شهرک آب معدنی کوهرنگ یکی از اقدامات مهم دولت در مسیر توسعه این بخش است که هم اکنون واحدهای مختلف بسته بندی آب معدنی در آن مستقر شده اند.

وی گفت: باید زمینه صادرات بیشتر این کالای تولیدی فراهم شود.

فعال سازی شهرک آب معدنی کوهرنگ یکی از اقدامات مهم دولت در مسیر توسعه این بخش است که هم اکنون واحدهای مختلف بسته بندی آب معدنی در آن مستقر شده اند معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف گردشگری، ورزش، کشاورزی، گیاهان دارویی، پرورش ماهی و آب معدنی در این استان فراهم است.

وی بیان کرد: موانع سد راه سرمایه گذاری در این استان برداشته شده و زمینه برای بهره گیری سرمایه گذاران از امکانات در راستای سرمایه گذاری در بخش های مختلف وجود دارد.

وی تاکید کرد: قرار گرفتن چهارمحال و بختیاری در همجواری دو استان بزرگ کشور(خوزستان و اصفهان) از ظرفیت های این استان است که این استان ها بهترین بازار مصرف برای کالاهای تولیدی چهارمحل و بختیاری را دارند.

حوزه صنعت یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان چهارمحال و بختیاری برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود که هم‌اکنون زیرساخت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد.