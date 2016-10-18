جای لیگ کشتی آلیش خالی است/ ردپای آلیش در مراسم ترکمن ها

خبرگزاری مهر، گروه استانها – محمد صالحی: گلستان یکی از قطبهای کشتی آلیش کشور است و ورزشکاران بسیاری از استان در تیم ملی عضویت داشته و دارند.
«داود عوض زاده» از جمله آلیش کاران پرافتخار آسیا و دنیاست که چندی پیش در رقابتهای کشتی آلیش قهرمانی جهان در هر دو بخش آزاد و کلاسیک در وزن ۹۰ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شد.
وی متولد روستای گونیلی از توابع شهرستان کلاله است و با ۳۰ سال سن افتخارات آسیایی و جهانی زیادی را در کارنامه خود میبیند و به تازگی در سمت سرپرست اداره ورزش و جوانان کلاله نیز منصوب شده است.
عوض زاده در گفتگویی مفصل با خبرنگار مهر، از مشکلات کشتی آلیش در کشور و استان، جذابیت این رشته و سمت جدیدش در اداره ورزش و جوانان کلاله سخن گفته که متن این گفتگو را در ادامه میخوانید.
* چه شد که کشتی آلیش را به صورت حرفهای دنبال کردید؟
ورزش مورد علاقه دوران کورکیام فوتبال بود و تا ۱۶ سالگی این ورزش را دنبال میکردم، در همان زمان با آقای خلیل پشتیبان که اکنون یکی از مربیان تیم ملی کشتی آلیش هستند، ارتباط داشتم و ایشان از من خواست تا به سمت این رشته بیایم و من هم علاقمند شدم و آلیش را به صورت حرفهای ادامه دادم و در نخستین سال حضورم در تیم ملی جوانان عنوان قهرمانی آسیا را کسب کردم. البته در همان دوران در رشتههایی مانند رزمی، کبدی، والیبال، هندبال و کشتی فرنگی نیز به صورت حرفهای و نیمه حرفهای فعالیت داشتم.
* شما مدتی هم به عنوان مربی تیم ملی کشتی آلیش جوانان انتخاب شدید.
بله در سال ۲۰۱۱ با تصمیم فدراسیون انجمنهای ورزشی به عنوان مربی تیم ملی جوانان انتخاب شدم که در رقابتهای آسیایی و جهانی به میزبانی مشهد به ترتیب مقامهای نایب قهرمانی و قهرمانی را کسب کردیم.
* از درخشش در رقابتهای جهانی قرقیزستان بگویید.
پیش از این رقابتها آمادگی بسیار خوبی داشتم و با انگیزه زیادی به قرقیزستان رفته بودم، هدفم کسب مدال طلای جهان بود اما ناداوریها موجب شد تا هم در بخش آزاد و هم در بخش کلاسیک نایب قهرمان شوم.
* کشتی آلیش به یکی از رشتههای مدال آور کشورمان در رقابتهای آسیایی و جهانی تبدیل شده، به عقیده شما نگاه به این ورزش در کشور چگونه است؟
فدراسیون کشتی در حال حمایت از آلیش است، زیرا اهمیت این رشته در دنیا بیشتر شده و چندین مسابقه جهانی زیر نظر فیلا برگزار شد. اما مهمترین مشکل حال حاضر کشتی آلیش ایران نداشتن لیگ کشوری است. لیگ آلیش کشور فقط یک بار در سال ۹۱ زیر نظر فدراسیون انجمنهای ورزشی با حضور هشت تیم برگزار شد.
رقابتهای قهرمانی کشور تنها مسابقاتی است که در طول سال در آن شرکت میکنیم تا نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی مشخص شوند، در حالی که ورزشکار باید در طول سال درگیر مسابقات باشد تا از لحاظ جسمانی افت نکند.
* یعنی شما در طول سال فقط در مسابقات قهرمانی کشور شرکت میکنید؟
بله، رقابتهای قهرمانی کشور تنها مسابقاتی است که در طول سال در آن شرکت میکنیم تا نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی مشخص شوند، در حالی که ورزشکار باید در طول سال درگیر مسابقات باشد تا از لحاظ جسمانی افت نکند.
* به نظر شما در صورت برگزاری لیگ کشتی آلیش، استقبال از این رشته چگونه خواهد بود؟
آلیش جذابیتهای بیشتری نسبت به کشتی آزاد و فرنگی دارد، زیرا پیروزی در آن تا لحظه آخر تضمین شده نیست. با توجه به اینکه این رشته چند سالی است زیر نظر فدراسیون کشتی قرار گرفته، به طور قطع استقبال بیشتری از آن خواهد شد. حتی این احتمال وجود دارد که کشتی آلیش در دورههای بعدی المپیک به صورت آزمایشی برگزار شود، بنابراین باید توجه بیشتری به آن داشته باشیم.
* گلستان یکی از قطبهای کشتی آلیش کشور است، آیا به این رشته در استان به اندازه کافی توجه میشود؟
گلستان استعدادهای فوق العادهای در کشتی آلیش دارد، اما لیگ استانی برگزار نمیشود و استعدادیابی این رشته نیز انجام نشده است. حتی در مراسم عروسی ترکمنها که کشتی سنتی برگزار میشود، میتوان استعدادیابی کرد. اگر برنامه استعدادیابی آلیش در گلستان انجام شود به جرات میگویم که ۹۰ درصد از ترکیب تیم ملی را ورزشکاران گلستانی تشکیل خواهند داد.
گلستان نتوانست حق خود را در کشتی آزاد و فرنگی بگیرد و اکنون فرصتی مهیاست تا بتوانیم حق کشتی استان را از طریق آلیش بگیریم
* امکانات سخت افزاری کشتی آلیش در گلستان چگونه است؟
در استان سالن تخصصی برای کشتی آلیش نداریم، حتی در کلاله که مهد این رشته در استان است، خانه کشتی آلیش وجود ندارد و باید تمرینات را در فضای بسیار کوچکی با تعداد نفرات کم برگزار کنیم. گلستان نتوانست حق خود را در کشتی آزاد و فرنگی بگیرد و اکنون فرصتی مهیاست تا بتوانیم حق کشتی استان را از طریق آلیش بگیریم.
* شما به تازگی در سمت سرپرستی اداره ورزش و جوانان کلاله منصوب شدید، این مسئولیت مشکلی برای ورزش حرفهای شما ایجاد نکرده است؟
مدیریت در ورزش کار سختی است و البته تداخلهایی هم برای تمرینات ایجاد کرده، اما من آماده خدمت هستم و در هر مسئولیتی باشم به ورزش شهر، استان و کشورم خدمت خواهم کرد.
* حرف پایانی؟
از مسئولان استانی میخواهم به رشتههای مدال آور مانند کشتی آلیش اهمیت بیشتری بدهند و قهرمانان این رشته را فراموش نکنند. گلستان در کشتی آلیش ظرفیتهای فوق العادهای دارد و امیدواریم مشکلات سالن، استعدادیابی و مسابقات در گلستان حل شود. از رسانههای استان نیز میخواهم توجه بیشتری به کشتی آلیش داشته باشند.
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