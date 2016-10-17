بهروز نعمتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این که خودروها ظرفیت این را دارند که آلودگی هوای شهرها را افزایش داده یا کاهش دهند، گفت: مشارکت و هم افزایی همه مجموعه ها در کاهش آلودگی هوا بسیار اهمیت دارد و به منظور اثرگذاری هرچه بهتر و بیشتر، باید به سمت همکاری های مشترک برویم.

وی افزود: خودروها بیشترین سهم را در تولید آلودگی هوای تهران دارند و تمامی دستگاه ها، باید تلاش کنند تا این سهم و به موازات آن میزان آلودگی هوای این کلانشهر را تا جای ممکن کاهش دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر این که دستگاه های دست اندرکار به منظور کاهش آلودگی هوا باید با قدرت عمل بیشتری وارد شده و فعالیت کنند، خاطرنشان کرد: طرح هایی که به منظور کاهش آلودگی هوا به اجرا در می آیند، باید از ثبات لازم برخوردار باشند و به این منظور، مجموعه های مختلف نباید به دنبال خنثی کردن یکدیگر باشند.