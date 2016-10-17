علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از روز یکشنبه با ورود سامانه بارش کاهش محسوس دما در بیشتر نقاط استان تجربه شد بطوریکه ریزش هوای سرد موجب شد بارش باران در شهرهای شمالی را شاهد باشیم.
وی در خصوص میزان بارش باران طی ۲۴ ساعت گذشته اضافه کرد: بیشترین میزان بارش در گرمی با ۱۲ میلیمتر، بیله سوار با هشت میلیمتر و مشگین شهر با هفت میلیمتر به ثبت رسیده است.
مدیرکل هواشناسی استان به کاهش پنج تا ۲۰ درجهای دما در پی فعالیت سامانه بارشی اشاره کرد و افزود: کاهش دما به ویژه در روزهای دوشنبه و سهشنبه تداوم خواهد داشت.
دولتی مهر تأکید کرد: با توجه به کاهش دما پیشبینی میشود در اغلب شهرهای استان بارش باران و در ارتفاعات بارش برف تجربه شود.
وی تصریح کرد: شدت بارندگی در شمال استان و در شهرهای منتهی به استان گیلان به مراتب بیشتر است اما به دلیل فعالیت سامانه انتظار میرود در ۲۴ ساعت آینده بارش باران در اغلب مناطق تجربه شود.
مدیرکل هواشناسی استان با تأکید به احتمال آبگرفتگی در برخی مناطق اضافه کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد این سامانه در روز چهارشنبه از آسمان اردبیل خارج میشود.
دولتی مهر افزود: هر چند بعد از خروج سامانه شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود اما وزش باد و آسمان ابری تا پایان هفته پیشبینی میشود.
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