واکنش وزیر به درآمد پزشکان ایران و آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی شب گذشته در برنامه تلویزیونی پایش حضور یافت و پیرامون مسائل و مشکلات حوزه سلامت، سخن گفت.
وی در ابتدا به موضوع حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی در کشور اشاره کرد و گفت: نمیتوان با الفاظ بازی کرد و منکر حاشیه نشینی شد، همه کسانی که از روستاها آمدهاند یا به خاطر فقر به خارج از بافت شهری رانده شدهاند، حاشیه نشین هستند.
هاشمی افزود: سال ۹۳ حاشیه نشینها را سرشماری کردیم که حداقل ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بودند و در حال حاضر تقریبا ۵۸ میلیون نفر شهری داریم و بقیه روستایی و حاشیه نشین هستند.
وی ادامه دا: اول انقلاب ۷۰ درصد مردم در روستاها بودند و الان کمتر از ۲۳ میلیون نفر هستند و چیزی به نام حاشیه نشین وجود نداشت.
وزیر بهداشت گفت: بیشترین مشکلات از نظر بهداشت و بار بیماریها از حاشیه نشینی است و در مقاطع مختلف دولتها و شهرداریها ترجیح دادند که امکاناتی را برای این افراد فراهم نکنند.
وی افزود: هیچوقت سراغ این بحث نرفتیم که چرا حاشیه نشینی به وجود آمد؛ بخشی به خاطر جنگ بود، اما به جز آن بیتدبیری و سوء مدیریت هم نقش مهمی در این موضوع داشته که مردم را به حاشیه شهرها کشانده است.
وزیر بهداشت گفت: عمده مشکل حاشیه نشینها بحث اشتغال، فرهنگی، تحصیل، بهداشت، درمان، بیمارستان، پزشک و به دلیل همان جرم و جنایت است.
وی افزود: نمیتوان کمد یا لاستیک را توی رودخانه انداخت و انتظار داشته باشیم که شهرداری یا دولت آن را تمیز کند، بلکه خود مردم باید همت داشته باشند.
هاشمی تاکید کرد: مهمترین مشکل حاشیه نشینها آب و برق است.
وی افزود: بحث خدمات اولیه بهداشتی مثل واکسیناسیون خوب است و بحث بیمه این افراد به جز برای افرادی که خودشان نخواستهاند، حل شده است.
هاشمی گفت: بهداشت محیط و بهداشت عمومی هم جزو مشکلات جدی حاشیه نشینها به حساب میآید.
وزیر بهداشت ادامه داد: در حوزه سلامت، همه جا حاشیه بوده است، زیرا موضوع سلامت در بهترین موقع اولویت نهم بوده است.
وی افزود: قبل از این دولت برای مدیریت حوزه سلامت، حدود دو سال مدیر عالی این حوزه دچار مشکل بود و به اندازهای که پول در اختیار حوزه سلامت و وزرای سابق قرار میگرفت، توسعه میدادند.
هاشمی گفت: نگاه بهداشتیها بسیار انسانیتر از بخشهایی است که نگاه صنعتی دارند.
وی افزود: بار بیماریهایی که از حاشیه شهر به داخل شهر پمپاژ میشود زیاد است و شاید به دلیل کمبود امکانات مشکلات بیشتر شده است.
وزیر بهداشت گفت: حاشیه نشینها در معرض بیماریهایی مثل ایدز و تبدار و بیماریهای غیرواگیر هستند.
وی با بیان این مطلب که تا وقتی حاشیهها را کنار نگذاریم نمیشود مشکلات مردم را حل کرد، افزود: باید نگاه کرد که وزارت بهداشت چه کمکی به حاشیه نشینها کرده است.
وزیر بهداشت گفت: وقتی خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، ایشان از وزارت کشور، وزارت بهداشت و شهرداری تهران قدردانی کردند و این نشان میدهد که گزارشهایی که خدمت ایشان رسیده نشان میداده در این حوزهها کار شده است.
وی ادامه داد: هیچ نظام سلامتی در دنیا وجود ندارد که مردم کاملا از آن راضی باشند، بلکه رضایت نسبی است. ما ۹۱۶ پایگاه ویژه حاشیه نشینها درست کردیم و عدد کلی آن ۱۹۵۵ پایگاه است. برای تعدادی از حاشیه نشینها پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده که حدود ۳۰ درصد است. به ازای هر سه پایگاه، یک مرکز جامع خدمات سلامت درست شده است.
هاشمی ادامه داد: چیزی حدود ۴ هزار مراقب سلامت هم در این مراکز داریم.
وی گفت: این همه مسکن مهر ساخته شد، یک جا به من نشان بدهید که در آن بیمارستان وجود داشته باشد؛ به طور مثال در پرند دنبال جایی برای درمانگاه هستیم. در همه این موارد خرید خدمت انجام شده و حتی دولت اجازه استخدام یک نیرو هم به ما نداده است.
وزیر بهداشت تاکید کرد: اگر توجه ویژهای به اقتصاد مقاومتی شود، مشکل حاشیه نشینی کمتر خواهد شد. وقتی مردم به حاشیه شهرها کوچ میکنند در معرض صدها آسیب خواهند بود. فرض کنید مشکلات ناشی از فقر که عمده آن به خشونت، طلاق، اعتیاد و بیماریهای اعصاب و روان باز میگردد را چه کار میشود کرد. وقتی به این موارد ورود میکنیم، میبینیم بستری شدن آنها و داروی آنها تحت پوشش بیمه نیست. حتی اگر پول نامحدود وجود داشته باشد، باید عقل هم وجود داشته باشد و توجه همه باید به شعارهای انقلاب و فرمایشات رهبری باشد. در جامعه اسلامی نباید فقیر داشته باشیم؛ گفتن این ساده است، اما این نیاز به عقل و تدبیر دارد.
وی گفت: بخشی از دستگاههای نظام هنوز حاشیه را قبول ندارند و مسئولین نظام تعاریف مختلفی از حاشیه نشینی دارند. وقتی اینطور فکر میکنند، خدمات لازم را هم برای آن ارائه نمیکنند.
هاشمی ادامه داد: در روستاها از ۳۰ سال پیش شبکه بهداشت و بهورز داریم که افراد روستا را به اسم میشناسند و میدانند هر شخص چه بیماری دارد. تجربه ارزشمند بهورزها حتی از پزشک خانواده هم بهتر است که هم بیماریهای بومی را میشناسند و هم با شرایط منطقه آشنایی دارند.
وزیر بهداشت گفت: امروز (دیروز) با رئیس جمهوری و مشاورین اقتصادی جلسه داشتیم و گفتم وقتی دولت منابع ندارد باید حتما مدل جدیدی را ارائه کنیم و خوشبختانه کلیات آن تصویب شد که از مشارکت سرمایهگذاران خارجی و داخلی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: تعداد تختی که بین سالهای ۸۴ تا ۹۴ تعهد کردند ۳۲ هزار تخت بود که ۵۴۰۰ تخت تحویل داده شد. اگر همین وضعیت بخواهد پیش برود، بحران ایجاد میشود. وقتی پول نداریم بودن مرکز مراقبت سلامت در حد واکسیناسیون و مراقبت از مادر باردار بهتر از نبودن آن است.
وزیر بهداشت گفت: وقتی مردم به خاطر سلامت، پول ندارند ممکن است به ورطه فقر بیفتند.
هاشمی افزود: در بعضی استانها امکانات خوبی برای خانمهایی که در معرض آسیب بودهاند، فراهم شده است تا از مسیر بدی که در آن قرار گرفته بودند خارج شوند.
وی گفت: کشور نیاز به وزارت رفاه اجتماعی دارد و این با وزارت رفاه فعلی تفاوت دارد.
وزیر بهداشت افزود: در یک خانواده ۴ نفری که بیماری خونی دارند و پدر هم کارگر است، این هزینه را از کجا میتواند تعیین کند. نیاز به سازمان رفاه اجتماعی وجود دارد که بتوانیم از درون آن آرمان مقام معظم رهبری را که پشت دفترچهها نوشتیم حاصل کنیم تا بیماران چیزی به جز درد و رنج بیماری نداشته باشند.
هاشمی در ادامه به موضوع درآمد پزشکان اشاره کرد و گفت: به تعداد انگشتان دو دست پزشکانی داریم که حدود ۱۵ میلیون دریافتی دارند و جاهایی میروند که هیچکس حاضر نیست برود و شخصا به آنها افتخار میکنم.
وی افزود: قولی که روز اول طرح تحول سلامت به ما در زمینه تجهیزات، دارو و دریافت خدمات ارائه شده داده شد این بود که فاصله پرداخت یک ماه باشد. کسری بودجه دیده نشد و حالا با انباشت بدهی مواجه شدیم.
وزیر بهداشت گفت: سه شب پیش بود که یکی از عزیزان در تلویزیون گفت دریافتی پزشکان ایران هفت برابر امریکا است و کسی مدرکی نخواست.
وی افزود: ما نمیخواهیم سرمایههای اجتماعی خود را نگاه داریم و قصد داریم همه را از بین ببریم.
وزیر بهداشت گفت: در زمینه نرم افزار برنامهای تدوین و تست شد که نزدیک به ۴۹ میلیون نفر پرونده سلامت الکترونیک در سراسر کشور دارند.
وی افزود: آرزو میکنم حاشیه نشینی در کشور توسعه پیدا نکند، زیرا معتقدیم پیشگیری مهم تر از درمان است. نباید اجازه بدهیم حاشیه نشینی اتفاق بیفتد و باید به مناطق محروم توجه ویژه شود.
وزیر بهداشت گفت: همه اقدامات نیاز به پول دارد و با دعا و انشالله گفتن کاری درست نخواهد نشد. به مناطق محروم باید توجه ویژه شود، به طور مثال موضوع آب بسیار مهم است و خطر و تهدید بزرگی به حساب میآید. نباید هیچ تفاوتی بین حاشیه نشینها و شخص اول و دوم کشور وجود داشته باشد. اولین هدفگذاری ما حاشیه شهرها بود، هرچند اعتبارات به موقع نیامد و درست تغذیه نشدیم.
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