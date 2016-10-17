کنگره ملی شهدای استان با مشارکت همه نهادها برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله بوعلی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از خادم الشهدا کنگره ملی شهدای استان، افزود: تعدادی گفتند که چند ده میلیارد تومان هزینه برگزاری کنگره ملی شهدای استان شده است اما بنده عرض می کنم که این مراسم با مشارکت همه عموم مردم و دستگاه های اجرایی انجام شد.

وی با بیان اینکه ما حتی یک تومان پول غذا، کرایه اتوبوس، پذیرایی ندادیم، اظهار داشت: نیازی به پرداخت پول نبود چرا که همه در این زمینه کمک کردند.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دولت تنها ۴۰۰ میلیون تومان به ستاد کنگره شهدا پول پرداخت کرد، تصریح کرد: این پول هزینه ساخت و نصب ۵ هزار تابلو شهید در استان شده و الحمدالله فضای شهری شهرستانها مزین به عطر و بوی شهدا شده است که این یک کار بی نظیر بود.

سردار بوعلی با اشاره به اینکه برگزاری اولین کنگره ملی شهدا در ابتدا یک کار سخت بود، ادامه داد: ما در ابتدا حتی مکانی برای ستاد نداشتیم که به لطف خدا و یاری شهدا این کار در بهترین سطوح بالا انجام گرفت.

برگزاری کنگره ملی شهدا یک کاری بی نظیر و در خورشان شهدا بود

وی تاکید کرد: اگر ما همواره با شهدا باشیم همه چیز درست خواهد شد که نمونه آن برگزاری کنگره ملی بود.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه از ۱۸ استان میهمان در این کنگره ملی شهدا وجود داشت، یادآور شد: همه این میهمانان عنوان کردند که این برنامه در سطح عالی برگزار شد.

وی با بیان اینکه تمامی برنامه ها و کاریهایی که در این برنامه انجام شد بومی بود، یادآور شد: تنها دو مجری از خارج از استان به خاطر اینکه تنوعی ایجاد شود دعوت شدند.