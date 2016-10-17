به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی فتح میرمحمدی صبح دوشنبه در نشست شورای فرهنگی استان افزود: رشد آسیبهای اجتماعی در استان نگران کننده است و روح و روان هر انسانی را آزرده می کند.

وی بیان کرد: در این وضعیت بغرنج نباید به کارهای روزمره و وظیفه اداری اکتفا کرد بلکه باید با کار جهادی و میدانی برای کنترل آسیب ها تلاش کرد.

میر محمدی با بیان اینکه باید مشکلات دیگران را مشکلات خود بدانیم، تصریح کرد: مردم نیز باید در راستای کنترل آسیبهای اجتماعی به کمک بیایند.

وی تاکید کرد: با حرف زدن و سخنرانی مشکل آسیبهای اجتماعی رفع نمی شود و نیاز به کار میدانی و تلاش مضاعف وجود دارد.

میرمحمدی عنوان کرد: اگر تنها یکی از مصوبات کارگروه فرهنگی و اجتماعی به سرانجام برسد شاید در دراز مدت برخی مشکلات برطرف شود.