اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال برای مکانیزاسیون کردن ادوات کشاورزی ایلام

سید محمدتراب میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشاورزی مهمترین بخش درآمدی مردم استان ایلام است به طوری که بیش از ۶۰ هزار خانوار استان از طریق این بخش امرار معاش می کنند و به همین منظور توسعه بخش های مختلف کشاورزی استان در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: میانگین سالانه تولید فرآورده های بخش کشاورزی اعم از دام، طیور، شیلات، زراعی و باغی و دیگر زیربخش ها در این استان سالانه ۹۰۰ هزار تن است.

وی عنوان کرد: دولت برای سال جاری مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال را برای مکانیزاسیون کردن ادوات و ماشین های کشاورزی و به صورت تسهیلات کم بهره به استان ایلام اختصاص داده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام افزود: با توجه به اهمیت نقش کشاورزی و نیز افزایش روزافزون جمعیت دیگر کشاورزی سنتی و قدیمی جوابگو و به صرفه نیست و این حوزه نیازمند تحول و تغییر است.

میری عنوان کرد: هدف وسیاست دولت مکانیزاسیون کردن و حرکت به سمت نوین و به روز شدن کشاورزی است و دولت ردیف اعتباری ویژه ای برای به روز کردن آبزارآلات و ماشین های کشاورزی در کل کشور در نظر گرفته است.