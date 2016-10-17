۳۵ عضو امید برای حضور در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان نامزد شدند

ابوالفضل سروش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه شورای مرکزی فراکسیون امید مقرر شد سه نفر از اعضای فراکسیون امید که قرار است در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان حضور یابند در مجمع عمومی فراکسیون انتخاب شوند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: این سه نفر در جلسه دوشنبه یا سه شنبه فراکسیون امید انتخاب خواهند شد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید از کاندیداتوری ۳۵ نماینده برای حضور در شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان خبر داد.

به گزارش مهر؛ شورای عالی سیاست گذاری مهر شامل ۴۲ عضو حقیقی و حقوقی است، اعضای حقوقی این شورا شامل دبیران کل احزاب اصلاح طلب و اعضای حقیقی آن با نظر هیات رئیسه این شورا انتخاب می شوند. اخیرا در جلسه این شورا مقرر شد ۳ عضو از فراکسیون امید هم در این شورا حضور یابند.