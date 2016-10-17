سفر چند ساعته هیئت سوری به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک هیئت بلندپایه سوریه برای گفتگو درباره آخرین تحولات این کشور عصر روز گذشته به مدت چند ساعت راهی مصر شد.

یک منبع امنیتی در فرودگاه بین المللی قاهره که خواست نامش فاش نشود با اعلام این خبر افزود: این هیئت سوری شامل ۶ نفر از مسئولان نظام سوریه است که با یک هواپیمای ویژه دمشق را به مقصد قاهره ترک کرد. به نام و سمت این مسئولان اشاره ای نشده است.

بنا بر اعلام این منبع، هیئت سوری به همراهی نیروهای اطلاعاتی به دیدار مقام مصری (به نام وی اشاره نشده است) رفت.

این منبع افزود: در جریان این سفر چند ساعته، آخرین تحولات سوریه و تلاش ها برای حل بحران این کشور از طریق راهکار سیاسی به گونه ای که ضامن وحدت و ثبات سوریه باشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است دولت مصر و سوریه تاکنون به این سفر اشاره ای نکرده اند. مصر همواره بر حل سیاسی بحران سوریه تاکید کرده است.