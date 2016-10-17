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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۸:۴۱

نماینده مردم ایلام در مجلس:

مشکلات جاده کارزان به لومار در استان ایلام حل می شود

مشکلات جاده کارزان به لومار در استان ایلام حل می شود

ایلام-نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات جاده کارزان به لومار در استان ایلام با اختصاص اعتبارات لازم حل می شود.

جلال میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه شهرستان سیروان به عنوان یکی از اولویت های کاری در دستور کار قرار دارد و پیگیری بحث راه و پروژه ایستگاه پمپاژ دشت سیروان از جمله این موارد است.

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به مشکلات جاده کارزان به  لومار عنوان کرد: در دیدار با نوبخت معاون رئیس جمهور دستورات لازم برای تخصیص اعتبار برای این راه ارتباطی صادر شده و از طرفی نامه ای به وزیر نفت برای واگذاری اعتبار (از محل اعتبارات این وزارتخانه برای مناطق محروم) به بخش راه ها ارسال کرده ایم.

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به مشکلات روستاهای حوزه سد سیمره تصریح کرد: مکاتبات لازم برای رفع مشکل اعتبارات تملک اراضی این منطقه صورت گرفته و به جد به دنبال تخصیص این اعتبار هستیم تا بخشی از مشکلات مردم این منطقه را حل کرد.

میرزایی با بیان اینکه فضای فرهنگی در شهرستان سیروان وجود ندارد، گفت: متاسفانه جدا از فضای فرهنگی حتی فضای ورزشی لازم نیز در شهرستان وجود ندارد لذا نیاز است از سوی مسئولان شهرستان برای هر کدام مکاتبه جداگانه صورت گیرد.

کد مطلب 3797532

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