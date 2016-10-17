طی دهه ماه محرم اعمال قانون در زنجان به صفر رسید

سرهنگ رمضان آفریدون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی دهه ماه محرم اعمال قانون در استان زنجان به صفر رسید و رانندگان قانون مدار تر بودند،اظهار کرد: ماه محرم به اقتضای فضای معنوی که دارد تخلفات بسیار کاهش می یابد و خوشبختانه در استان زنجان هم اعمال قانون یک مورد هم انجام نشد.

آفریدون از کاهش تصادفات فوتی درون شهری طی شش ماهه نخست سال جاری در استان زنجان خبر داد و گفت: علت بیشتر تصادفات درون شهری در استان زنجان طی شش ماهه نخست سال جاری توجه نکردن به جلو، رعایت نکردن حق تقدم و سبقت ناگهانی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان با بیان اینکه متاسفانه طی شش سالجاری درصد بیشتری ازتصادفات را موتور سواران مقصر بودند، تصریح کرد: موتورسواران به علت اینکه از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند بیشترین تصادفات فوتی درون‌شهری را به خود اختصاص می‌دهند.

آفریدون یاد آورشد: متاسفانه عابرین پیاده هم در تصادفات نقش بسیاری مهمی را دارند و به جای عبور از پیاده رو ها از سواره روها تردد می کنند که این خود تصادفات را تشدید می کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان افزود: متاسفانه رانندگان در حین رانندگی اقدام به صحبت کردن با تلفن همراه می کنند و این امر از عوامل موثر در وقوع تصادفات است.