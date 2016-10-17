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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۹:۵۳

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان :

طی دهه ماه محرم اعمال قانون در زنجان به صفر رسید

طی دهه ماه محرم اعمال قانون در زنجان به صفر رسید

زنجان- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: طی دهه ماه محرم اعمال قانون در استان زنجان به صفر رسید و  رانندگان قانون مدار تر بودند. 

سرهنگ رمضان آفریدون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه  طی دهه ماه محرم اعمال قانون در استان زنجان به صفر رسید و  رانندگان قانون مدار تر بودند،اظهار کرد: ماه محرم به اقتضای فضای معنوی که دارد تخلفات بسیار کاهش می یابد و خوشبختانه در استان زنجان هم اعمال قانون یک مورد هم انجام نشد. 

آفریدون از کاهش تصادفات فوتی درون  شهری طی شش ماهه نخست سال جاری در استان زنجان خبر داد و گفت: علت بیشتر تصادفات درون شهری در استان زنجان طی شش ماهه نخست سال جاری توجه نکردن به جلو،  رعایت نکردن حق تقدم و سبقت ناگهانی است. 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان با بیان اینکه متاسفانه طی شش سالجاری درصد بیشتری ازتصادفات را موتور سواران مقصر بودند، تصریح کرد: موتورسواران به علت اینکه از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند بیشترین تصادفات  فوتی درون‌شهری را به خود اختصاص می‌دهند.

آفریدون یاد آورشد: متاسفانه عابرین پیاده هم در تصادفات نقش بسیاری مهمی را دارند و  به جای عبور از پیاده رو ها از سواره روها تردد می کنند که این خود تصادفات را تشدید می کند. 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان افزود: متاسفانه رانندگان در حین رانندگی اقدام به صحبت کردن با تلفن همراه می کنند و این امر از عوامل موثر در وقوع تصادفات است.

کد مطلب 3797533

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