شیعیان و اهل تسنن عراق «نماز جماعت وحدت» در بغداد اقامه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، پس از صدور دستور رسمی آغاز عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل در استان نینوا عراق، موجی از حمایت های مردمی از این عملیات آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط شیعیان و اهل تسنن عراق، در شهر بغداد به اقامه نماز جماعت وحدت مبادرت نمودند.

این اقدام همزمان با عملیات آزادسازی شهر موصل و به منظور تقویت وحدت میان شیعیان و اهل تسنن در عراق انجام شد.

گفتنی است، عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل واقع در استان نینوا از حدود ساعت ۵:۰۰ بامداد امروز دوشنبه با دستور رسمی حیدر العبادی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق آغاز شد.

بر همین اساس، با اعلام رسمی آغاز عملیات آزادسازی موصل توسط حیدر العبادی، نیروهای امنیتی عراق با حمایت نیروهای حشد الشعبی و پیشمرگه عملیات نظامی برای خارج کردن این شهر از سیطره گروه تروریستی داعش را آغاز کردند.