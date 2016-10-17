  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۹:۱۰

همزمان با آغاز عملیات موصل؛

شیعیان و اهل تسنن عراق «نماز جماعت وحدت» در بغداد اقامه کردند

شیعیان و اهل تسنن عراق «نماز جماعت وحدت» در بغداد اقامه کردند

همزمان با آغاز رسمی عملیات بزرگ آزادسازی «موصل» با دستور العبادی، شیعیان و اهل تسنن عراق در اقدامی به منظور تقویت وحدت میان دو گروه، در شهر بغداد «نماز جماعت وحدت» اقامه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، پس از صدور دستور رسمی آغاز عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل در استان نینوا عراق، موجی از حمایت های مردمی از این عملیات آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط شیعیان و اهل تسنن عراق، در شهر بغداد به اقامه نماز جماعت وحدت مبادرت نمودند.

این اقدام همزمان با عملیات آزادسازی شهر موصل و به منظور تقویت وحدت میان شیعیان و اهل تسنن در عراق انجام شد.

 گفتنی است، عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل واقع در استان نینوا از حدود ساعت ۵:۰۰ بامداد امروز دوشنبه با دستور رسمی حیدر العبادی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق آغاز شد.

بر همین اساس، با اعلام رسمی آغاز عملیات آزادسازی موصل توسط حیدر العبادی، نیروهای امنیتی عراق با حمایت نیروهای حشد الشعبی و پیشمرگه عملیات نظامی برای خارج کردن این شهر از سیطره گروه تروریستی داعش را آغاز کردند.

کد مطلب 3797534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها