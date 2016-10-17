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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۹:۱۶

دونالد ترامپ:

برای میانجیگری بین هند و پاکستان آماده ام

برای میانجیگری بین هند و پاکستان آماده ام

نامزد جنجالی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در اظهارات جدید خود راجع به هند و پاکستان اعلام کرد که حاضر است بین این دو کشور میانجیگری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «دونالد ترامپ» نامزد جنجالی انتخابات ۲۰۱۶ ریاست جمهوری آمریکا در مصاحبه خود با روزنامه «هندوستان تایمز» اعلام کرد که حاضر است بین دو کشور هند و پاکستان میانجیگری کند.

وی افزود: اگر لازم باشد تمام تلاش خود را برای نزدیکی و بهبود روابط دو کشور خواهم کرد، برای من باعث افتخار است که سبب صلح بین دهلی و اسلام آباد شوم.

ترامپ در ادامه گفت: اگر دهلی و اسلام آباد خود بخواهند من برای میانجیگری بین آنها آماده ام.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره برنامه های آتی اش در مورد پاکستان گفت: من دوست دارم تا دو کشور هند و پاکستان را در کنار هم ببینم و امیدوارم که موفق به انجام چنین کاری شوم.

لازم به ذکر است که ترامپ در اظهارات روز گذشته خود در میان هندوهای ساکن در آمریکا نیز اعلام کرد که اگر رئیس جمهور شود روابط خود را با هند بیش از پیش گسترش خواهد داد.

کد مطلب 3797536

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