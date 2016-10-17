خبرگزاری ایسنا نوشت: رویترز درباره شکست سامسونگ در تولید نوت ۷ را به نقل از کازمین لاسلو، متخصص الکتروشیمی از موسسه پژوهشی لوکس ریسرچ اینگونه اعلام کرد: سالهاست که شرکت سامسونگ در تولید باتری و لوازم الکترونیک پیشتاز است، اما آتش گرفتن ۳۵ گوشی از سری جدید سامسونگ قطعا محوریت در بازار را از این شرکت ربوده و تولیدات سامسونگ را به حاشیه رانده است.
وی در ادامه افزود: پس از شکست سامسونگ و اعلام فراخوان بیش از ۲.۵ میلیون نوت ۷ فروخته شده، شرکتهای هوایی نیز استفاده از گوشی جدید سامسونگ در پرواز را ممنوع اعلام کردند.
با توجه به اینکه تاکنون مسئولان سامسونگ هیچ اعلام نظری در مورد علت آتشسوزی نوت ۷ اعلام نکردند، بنابراین طبیعی است که شرکتهای تحقیقاتی برای یافتن علت این موضوع وارد عرصه شوند.
محققان شرکت تحقیقاتی لوکس ریسرچ با بررسی دقیق و جزئی عوامل آتشسوزی در سامسونگ نوت ۷ دریافتند که مشکل اصلی مربوط به باتری گوشی است. در واقع باتری گوشی طوری طراحی شده است که به طور ناخواسته باعث ایجاد اتصال بین قطب مثبت و منفی شده و در نهایت باعث آتش گرفتن گوشی میشود.
با توجه به اینکه شرکت سامسونگ SDI تولید کننده اصلی باتری گلکسی نوت ۷ است، اکنون مسئولان این شرکت باید پاسخگوی این فاجعه ملی برای کره جنوبی باشند.
کازمین لاسلو معتقد است که حتی با بررسیهای صورت گرفته احتمال اینکه یک شرکت مسئول آتشسوزی باشد بعید به نظر میرسد، چرا که شرکت دیگری نیز در تولید و تامین باتری برای شرکت سامسونگ همکاری میکند، بنابراین احتمال اینکه دو شرکت یک مشکل مشترک داشته باشند تقریبا غیرممکن است.
اکثر کارشناسان صاحبنام صنایع الکترونیک معتقدند که نباید شرکت سامسونگ را مسئول اصلی این شکست اقتصادی نامید، چرا که شرکتهای تامینکننده قطعات به ویژه باتری تحت قرارداد با شرکت مادر همکاری میکنند، پس خطا در هریک از شرکتهای تابعه باعث شکست در محصول نهایی میشود.
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