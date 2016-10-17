بلاتکلیفی مصوبات شورای شهر محمدشهر/غیبت ۴ عضو شورا در جلسات

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در حالی که بیش از یک ماه از انتخابات هیئت رییسه شورای اسلامی محمدشهر می گذرد جلسات شورا به دلیل عدم حضور چهار تن از اعضا تعطیل شده است شنیده ها حکایت از این موضوع دارد که غایبان جلسات از انتخابات هیئت رئیسه ناراضی هستند.

بیژن بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر اظهار کرد: طی یک ماه گذشته به دلیل عدم حضور چهار نفر از اعضا جلسات شورا تشکیل نشده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مصوبات شورا معطل عدم حضور آقایان در جلسات است، گفت: این مسئله با مراجع بالادستی در میان نهاده شده است.

رئیس شورای شهر محمدشهر با ابراز تاسف از اینکه مصوبات بلاتکلیف مانده است، گفت: پروژه های درآمدزای شهرداری از جمله اجاره بنرهای تبلیغاتی و اجاره تلوزیون های شهری به صورت لایحه درآمده ولی به دلیل عدم حضور آقایان و لغو جلسات به سرانجام نرسیده است.

بابایی با اشاره به اینکه تشکیل نشدن جلسات شورای شهر منجر به اُفت درآمدهای شهر می شود، دلیل حاضر نشدن چهار نفر از اعضا را مخالف با برخی مسائل عنوان کرد و گفت: مخالفت اصولی دارد قطعا حاضر نشدن و تعطیلی جلسات شورای شهر راه مخالفت کردن نیست.

وی با تاکید بر اینکه در هر نظام پارلمانی فراکسیون تشکیل می شود و برخی از فراکسیون ها شرایط حداکثری داشته و به تبع رای بیشتری دارند، گفت: حضور در فراکسیون های اقلیتی دلیلی بر حاضر نشدن و لغو جلسات شورا نیست.

رئیس شورای شهر محمدشهر با تاکید بر اینکه اعضای مخالف هیچ دلیلی برای عدم حضور خود ارائه نکرده اند، گفت: گزارش غیبت و عدم تشکیل جلسات شورای شهر محمدشهر به فرمانداری کرج ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر محمدشهر ۱۱ نفر عضو دارد اسامی اعضای غایب را به ترتیب محمد اکبری، محمد جباری، کریم قدیانلو و کامران محمدی نژاد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدشهر در بخش مرکزی شهرستان کرج واقع شده است و جمعیتی بیش از ۱۳۰ هزار نفر دارد.

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