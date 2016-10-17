شهرکها و نواحی صنعتی قزوین از نعمت گاز بهره مند شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خانپور صبح دوشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین اظهار داشت: یکی از دغدغه های اصلی واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی بهره مندی از انرژی بوده و در راستای اجرای سیاستهای برنامه های اقتصاد مقاومتی و با هدف ایجاد و توسعه زیرساخت های اقتصادی در بخش صنعت و استقرار صنایع کوچک به منظور افزایش خدمات رسانی و حمایت از واحدهای صنعتی، با مساعدت مجموعه شرکت گاز با بهره برداری از شبکه گاز سه شهرک صنعتی در سالجاری همه شهرکها و نواحی صنعتی فعال از نعمت گاز برخوردار شدند.

وی تصریح کرد: احداث ایستگاه گاز CGS در فاز توسعه غربی شهرک صنعتی لیا، طراحی و احداث ایستگاه موقت TBS برای تسریع در گازرسانی به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی لیا «پارک صنعتی»، گزارشی از برآورد گاز مورد نیاز شهرک جدید قزوین «کوهین» برای برداشت از خطوط سراسری، تسریع در استقرار پست امداد برای بهره برداری و نگهداری شبکه و تاسیسات گاز ناحیه صنعتی معلم کلایه، از عمده ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

خانپور ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و همراهی مدیران دستگاههای خدمات رسان در راستانی اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی و اشتغال پایدار استان گفت : تلاش برای تامین امکانات اولیه زیرساختی شهرکها و نواحی صنعتی مانند آب و مخابرات، برق و گاز و زمینه ساز توسعه اقتصادی و پویایی بخش صنعت باشیم.

در ادامه اسماعیل مفرد بوشهری مدیر عامل شرکت گاز استان با توجه به اقدامات صورت گرفته امکان بهره مندی از گاز طبیعی برای تمامی واحدهای صنعتی عمده و جزء مستقر در ۱۱ شهرک صنعتی استان در حال حاضر فراهم است و امید است با توجه به مزیت نسبی گاز طبیعی به عنوان سوختی ارزان، پاک و قابل دسترس بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در این شهرک ها فراهم شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین در پایان اظهار داشت: ۲۳۸۰ واحد صنعتی عمده وجزء در سطح استان قزوین از گاز طبیعی به عنوان سوخت استفاده میکنند که ۵۰۰ واحد از آنها در سه ساله دولت تدبیر و امید گازدار شده اند.

قابل ذکر است هم اکنون یک هزار و ۲۲۰ قرارداد در شهرکهای و نواحی صنعتی با متقاضیان سرمایه گذاری منعقد شده که از این تعداد ۷۲۹ واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۱۷ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی ۲۲ هزار نفر پروانه بهره برداری اخذ کردند.