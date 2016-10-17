کشورهای صاحب بهترین زیرساخت در جهان کدامند؟

خبرگزاری ایسنا نوشت: این امر مستلزم سرمایه گذاری مداوم از سوی شرکتها و دولت به منظور رقابتی ماندن و اداره موثر اقتصاد است.
گزارش رقابت پذیری جهانی «مجمع جهانی اقتصاد» به بررسی ریسکها و سلامت مالی کشورهای سراسر جهان پرداخته است. یکی از زیرشاخههای رده بندی کشورها در این گزارش، زیرساخت بوده که از یک تا هفت امتیازبندی شده و امتیاز هفت بهترین امتیازی بوده که یک کشور دریافت کرده است.
اگرچه هیچ کشوری امتیاز هفت را کسب نکرد، اما شماری از کشورها موفق شدند بیش از شش امتیاز به دست آورند.
پایگاه خبری «بیزینس اینسایدر» به بررسی ۲۱ کشوری پرداخته که در ردهبندی مجمع جهانی اقتصاد از میان ۱۳۸ کشور، بالاترین امتیاز را کسب کرده و صاحب بهترین زیرساخت شناخته شدند. این کشورها عبارتند از :
۱- هنگکنگ(۶.۷)
این کشور از بهترین بناهای جهان گرفته تا شبکههای حمل و نقل بیسیم، بهترین زیرساخت را در جهان دارد. هنگکنگ به دلیل داشتن شبکههای مخابراتی و لجستیکی و سفرهای مدرن و یک بندر پررونق، یکی از راحتترین مکانهای جهان برای انجام کسبو کار است.
۲- سنگاپور(۶.۵)
این کشور جزیرهای ثروتمند، تلاش کرده تا جایی که میتواند فضا را برای کسبوکار راحت و متصل نگه دارد.
۳- هلند(۶.۴)
آمستردام یک نمونه عالی برای یک زیرساخت روان و بهره ور برای کسانی است که پیاده، با دوچرخه، خودرو یا قطار مسافرت میکنند.
۴- امارات متحده عربی(۶.۳)
امارات واقف است هزینه برای زیرساخت چقدر برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور اهمیت دارد. بخش ساختوساز این کشور امسال به میزان ۶.۶ درصد رشد میکند در حالی که پیشبینی میشود نرخ رشد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۶ به ۲.۶ درصد بالغ شود.
۵- ژاپن(۶.۳)
این کشور برای زیرساخت فوقالعاده خود مانند وجود قطارهای سریعالسیر پرسرعت معروف است. دولت ژاپن در ماه اوت یک سرمایه گذاری به ارزش ۶۱ میلیارد دلار برای هزینه در زیرساخت به منظور افزایش شمار گردشگران اعلام کرد.
۶- سوئیس(۶.۲)
سیستمهای ریلی و جادهای این کشور یکی از موثرترین و کارآمدترین سیستمها در جهان به شمار میروند.
۷- فرانسه(۶.۱)
این کشور یکی از پیشرفتهترین شبکههای زیرساخت در اروپا را دارد و طی یک دهه گذشته سرمایه گذاری سنگینی در زیرساختهای ارتباطی خود داشته است.
۸- آلمان(۶.۱)
این کشور برای شبکههای ریلی و جادهای کارآمد خود معروف است اما در ارتقا و تعمیر سیستمهایش، دچار کمبود سرمایه گذاری است.
۹- انگلیس(۶)
انگلیس یکی از متصلترین شبکههای زیرساخت در اروپا را دارد، اما این کشور با کمبود سرمایه گذاری در ارتقای سیستم خود مواجه است. فیلیپ هاموند، وزیر خزانهداری جدید انگلیس در اکتبر هشدار داد اگر شرکتها به دلیل رای به خروج این کشور از اتحادیه اروپا (بریگزیت)، از سرمایه گذاری بیشتر خودداری کرده اند. دولت باید آماده سرمایه گذاری مجدد باشد.
۱۰- کره جنوبی (۶)
این کشور شبکه حمل و نقل کاملا توسعه یافتهای دارد اما به سرمایه گذاری در حوزههایی مانند مسکن متمرکز شده است.
۱۱- آمریکا(۵.۹)
آمریکا زیرساخت تحسین برانگیزی دارد که در آن همه شهرها و ایالتها از طریق جاده، راهآهن و هوایی به یکدیگر متصل هستند. با این همه جامعه مهندسان راه و ساختمان آمریکا نسبت به وخامت وضعیت زیرساخت و تاثیر منفی که بر اقتصاد کشور از جمله در بهرهوری شرکتها، تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمد شخصی و رقابت پذیری بینالمللی تاثیر میگذارد، هشدار داده است.
۱۲- اسپانیا(۵.۹)
اسپانیا زیرساخت قابل قبولی دارد و زمانی یکی از بهترین سیستمهای قطار در اروپا را داشت اما این سیستم در خطر فروپاشی قرار دارد. آژانس اعتبار سنجی «استاندارد اند پورز» نسبت به برنامه ریزی غیراستاندارد زیرساخت که مشکلات بلند مدتی ایجاد خواهد کرد، هشدار داده است.
۱۳- تایوان(۵.۸)
دهه ۱۹۷۰ پس از اینکه تایوان سرمایه گذاری هنگفتی در ۱۰ پروژه انجام داد، رونق هزینه در زیرساخت را به دنبال داشت. اکنون این کشور یکی از بهترین سیستمهای حملونقل، راهآهن، بزرگراه و فرودگاههای داخلی در جهان را دارد.
۱۴- اتریش(۵.۸)
این کشور به این مباهات میکند که یکی از متصلترین کشورها در اروپا و یک مکان فوقالعاده برای انجام کسب و کار است.
۱۵- کانادا(۵.۷)
این کشور سرمایه گذاری در زیرساخت را بسیار جدی گرفته و از سال ۲۰۱۴ اختصاص ۱۲۰ میلیارد دلار در ظرف ۱۰ سال برای پروژههای سبز، اجتماعی و حملو نقل عمومی را تضمین کرده است.
۱۶- لوکزامبورگ(۵.۷)
این کشور با جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر، همچنان شبکه ریلی فوقالعادهای داشته و از کانالهای آب برای واردات و صادرات استفاده میکند.
۱۷- دانمارک(۵.۶)
این کشور شبکه حمل و نقل فوقالعادهای دارد، اما به دلایل محیط زیستی، دولت با تصویب قانون جدیدی، ترافیک شهری را کاهش داده و مردم را به استفاده از دوچرخه تشویق کرده است.
۱۸- سوئد(۵.۶)
دولت سوئد میگوید این کشور زیرساخت فوقالعادهای دارد و از این نظر با سایر کشورهای اروپایی برابری کرده یا بالاتر از آنها قرار میگیرد. سرمایه گذاری دولتی گسترده، وجود یک شبکه سراسری از جادهها، راهآهن، کانالهای آبی، بنادر و فرودگاهها را تضمین میکند.
۱۹- ایسلند(۵.۶)
زیرساخت حملونقل ایسلند یکی از بهترین زیرساختهای جهان است.
۲۰- قطر(۵.۶)
این کشور سالانه میلیاردها دلار صرف زیرساخت میکند و ماه گذشته دولت قطر متهعد شد ۳.۳ میلیارد دلار برای ارتقا ۲۹ پروژه در سراسر این کشور هزینه کند.
۲۱- استرالیا(۵.۶)
دولت استرالیا بر اهمیت سرمایهگذاری بالا در زیرساخت به منظور بهره ور نگه داشتن اقتصاد واقف بوده و یک سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری بی سابقه انجام داده تا به ساخت و ارتقای زیرساخت حمل و نقل مطمئن و قابل اعتماد در سراسر کشور اقدام کند.
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