زمین لرزه ۳.۱ ریشتری بم را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر راس ساعت هشت و ۲۰ دقیقه صبح دوشنبه بم را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۹.۱۵۸ درجه و طول جغرافیایی ۲۹.۱۵۸ درجه به وقوع پیوست.

عمق زمین لرزه گفته شده در هشت کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

بنا به اعلام مسئولان محلی زمین لرزه گفته شده هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشت.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است و یکی از لرزه خیزترین نقاط کشور به شمار می رود.

بم نیز یکی از نقاط لرزه خیز استان کرمان به شمار می رود به گونه ای که زمین لرزه ۶.۶ ریشتری سال ۸۲ در این شهرستان تلفات جانی و مالی بسیاری بر جای گذاشت.