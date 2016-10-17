دعوت ۲۵۰ ورزشکار همدانی به اردوهای تیم ملی طی نیمه نخست امسال

رسول منعم در گفتگو با مهر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۰ ورزشکار از همدان به اردوهای تیم ملی دعوت شده‌اند، عنوان کرد: از این تعداد تاکنون ۶۰ نفر در رشته‌های مختلف به عضویت تیم‌های ملی در آمده اند.

منعم از کسب ۴۰۰ مدال توسط ورزشکاران استان همدان در سال جاری خبر داد و با اشاره به اینکه از این تعداد ۲۵ مدال در عرصه بین‌المللی کسب شده است، گفت: حضور ۵ نماینده از استان همدان و کسب سهمیه المپیک و پارالمپیک ۲۰۱۶ برزیل از افتخارات ورزش استان همدان بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه در هفته تربیت بدنی بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه در استان همدان اجرا خواهد شد، گفت: هفته ورزش و تربیت بدنی فرصت مناسبی برای گسترش فرهنگ ورزش در بین اقشار مختلف جامعه است.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به ورزش، عرصه ورزش را عرصه ای برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر برشمرد و افزود: توجه به ورزش مهمترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.