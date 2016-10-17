هشدار «حشد الشعبی» درباره یک نقشه خطرناک در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «یوسف الکلابی» سخنگوی امنیتی حشد الشعبی عراق در بیانیه‌ای به اهالی موصل هشدار داد که عناصر داعش قصد دارند با پوشیدن لباس نیروهای حشد الشعبی به شهروندان حمله کنند.

الکلابی در همین ارتباط گفت: توطئه‌ای بسیار بزرگ برای تفرقه افکنی بین مردم عراق درجریان نبرد آزادسازی موصل، طرح ریزی شده است و رسانه‌های عربی و غربی درست مانند نبرد آزادسازی فلوجه و مناطق دیگر از دست داعش، ریختن نفت روی آتش را آغاز کرده اند.

سخنگوی امنیتی حشد الشعبی افزود: برخی گروه‌های موجود در موصل لباسهایی را شبیه لباس نیروهای حشد الشعبی و نیروهای امنیتی وارد این شهر کرده‌اند تا علیه اهالی موصل و شهروندان بیگناه دست به عملیات بزدلانه بزنند و نیروهای حشد الشعبی و امنیتی را متهم کنند.

الکلابی از اهالی موصل خواست با نیروهای امنیتی جهت شناسایی اینگونه موارد همکاری کنند تا با رسوا کردن عاملان آن، از چنین اقداماتی جلوگیری شود.