آغاز برداشت انار ارگانیک از انارستان های وحشی میانکاله

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: برداشت انار وحشی در ۱۲ هزار هکتار از باغات انار در میانکاله بهشهر آغازشده است و در این راستا، فرهنگ‌سازی برای حفظ محیط‌زیست از مسائل مهم و اساسی در برداشت انار از سوی جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد است که در دستور کار قرارگرفته است.

بهشهر سرزمین یاقوت‌های قرمزی است که با شروع فصل پاییز برداشت از باغات انار آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه دارد و دراین‌بین علاوه بر انارهای شیرین، ملس، شکر و ترش در نقاط مختلف این شهرستان، برداشت انار ترش وحشی در میانکاله از جذابیت فراوان برخوردار است.

انار ارگانیک بهشهر در کل کشور زبانزد است و دراین‌بین از بیش از ۷۰۰ رقم اناری که در کشور تولید می‌شود ۲۸ رقم آن در مازندران تولید می‌شود که بهشهر بیشترین سطح زیر کشت و بیشترین نوع این انارها را به خود اختصاص داده است.

یکی از اعضای شورای اسلامی زاغمرز و از دوستداران طبیعت و محیط‌زیست در مورد برداشت انار از میانکاله به خبرنگار مهر گفت: در سال جاری برداشت انار میانکاله از ۲۳ مهرماه آغاز و تا دو هفته ادامه دارد.

جمال ابوطالبی عبدالملکی بابیان اینکه در سال‌های گذشته، نظارتی بر نحوه و چگونگی برداشت انار در این پناهگاه حیات‌وحش انجام نمی‌شد، اظهار کرد: با عدم نظارت بر چگونگی برداشت انار، متأسفانه آسیب‌های جدی متعددی به میانکاله به‌خصوص انارستان‌های آن وارد می‌شده است؛ که اکنون با ساماندهی مناسب این مسائل از بین رفته است.

آموزش مهم‌ترین مسئله در برداشت انار از میانکاله

وی ادامه داد: از بین بردن بخشی از محیط‌زیست، شکسته شدن شاخه‌های درختان و ایجاد آتش‌سوزی‌های متعدد ناشی از بی‌توجهی برخی از افراد، ازجمله آسیب‌هایی بود که در طول برداشت انار میانکاله درگذشته به انارستان میانکاله وارد می‌شد و اکنون با آموزش‌های لازم در برداشت انار و ساماندهی و اجازه ورود به افرادی که کارت تردد به میانکاله را برای برداشت انار دارند، این مشکلات برطرف شده است.

این عضو شورای اسلامی زاغمرز بابیان اینکه امسال ۵ شرکت تعاونی و سازمان مردم‌نهاد برای برداشت انار فعال هستند، یادآور شد: این سازمان‌ها، شرکت تعاونی‌ها و سمن‌ها بر کارها مدیریت کرده و در طول مدت برداشت انار بیش از ۵۰۰ نفر از افراد جوامع محلی در بیش از ۱۰ روستای منطقه و کارگران کار برداشت انار را بر عهده‌دارند.

ابوطالب عبدالملکی گفت: سالانه بین دو تا سه هزار تن از حدود ۱۲ هزار هکتار انارستان میانکاله، انار برداشت می‌شود که منبع مناسبی برای درآمدزایی افراد در منطقه است.

مسئول آموزش اداره محیط‌زیست بهشهر هم در سخنانی بابیان اینکه آموزش مهم‌ترین مسئله در برداشت انار از میانکاله است، گفت: کلاس‌های مختلف آموزشی در مدارس و مساجد با همکاری شورای اسلامی زاغمرز برگزارشده است تا افراد با چگونگی حفظ و صیانت از محیط‌زیست در حین برداشت انار و ورود به محیط‌زیست، آشنا شوند.

علی ابوطالبی اظهار کرد: فراوانی محصول انار در میانکاله بسیار است و بر اساس دستورالعمل و قراردادی که انجام‌شده است، شرکت‌های بهره‌بردار نمی‌توانند همه محصولات درختان را برداشت کنند.

وی افزود: حدود ۳۰ درصد از میوه‌ها و محصولات انار منطقه، برای مصرف حیوانات و پرندگان باید بر روی درختان باقی بماند تا از آن تغذیه کنند که این امر توسط جوامع محلی و افراد به‌کارگیری شده، رعایت می‌شود.

انارهای برداشت‌شده به‌صورت محلی تبدیل به رب انار و انار خشک می‌شود

مرضیه جوانمرد از روستاییان منطقه در مورد برداشت انار از میانکاله به خبرنگار مهر گفت: با برداشت انار از میانکاله شور و حال عجیبی در منطقه حاکم است و در بسیاری از منازل روستایی حاشیه خزر در بهشهر، بساط رب انار پزی آماده است.

وی افزود: با توجه به ساماندهی که در سال‌های اخیر توسط دوستداران محیط‌زیست، شرکت تعاونی‌ها و شورای زاغمرز انجام‌شده است فقط روستاهای اطراف میانکاله که دارای کارت و مجوز هستند می‌توانند از انار میانکاله با رعایت مسائل زیست‌محیطی، برداشت کنند.

وی بابیان اینکه به ازای هر کیسه اناری که از میانکاله برداشت می‌شود، باید عوارضی پرداخت شود، یادآور شد: برای هر کیسه و گونی انار برداشت‌شده، باید ۴ هزار تومان عوارض پرداخت کنیم که با توجه به برداشت بالای انار برای ما به‌صرفه است.

جوانمرد، در مورد چگونگی استفاده از انارها به خبرنگار مهر گفت: مقدار کمی از این انارها به‌صورت خام در غذاها استفاده می‌شود و چون نمی‌توان انار را به‌صورت خام و تازه به مدت طولانی نگهداری کرد، لذا اغلب انارهای برداشت‌شده به‌صورت محلی تبدیل به رب انار و انار خشک می‌شود.

زهرا امیری از دیگر روستاییان منطقه در مورد چگونگی تهیه رب انار هم گفت: با برداشت انارهای ترش وحشی که به‌شدت ترش است و قابل استفاده به‌صورت خام و تازه نیست؛ زنان همسایه و دوستان گرد هم جمع شده و انارها را به قول مادون می‌کنند و سپس این انارها را در دیگ بسیار بزرگی پخته و به‌قول‌معروف "انار پته" می‌کنیم.

وی اضافه کرد: بعدازاینکه انارها خوب پخته‌شده، آن را داخل آبکش بزرگ ریخته و تخم انار را از انار جدا می‌کنیم و سپس آب انار گرفته‌شده از این پختن را دوباره بار می‌گذاریم تا تبدیل به رب انار شود.

امیری بابیان اینکه این انارها در فصل برداشت که در حدود دو هفته طول می‌کشد، منبع بسیار مهمی درآمدزایی خانوارهای منطقه است و رب اناری را که تهیه می‌کنیم مقداری را برای مصرف نگه‌داشته و مابقی را روانه بازار فروش می‌کنیم.

رب انار مرغوب و ارگانیک میانکاله در انتظار بازار فروش

وی در مورد بازار فروش رب انار میانکاله گفت: متأسفانه بازار فروش مناسبی در منطقه وجود ندارد و این رب انارها به‌صورت محلی به فروش می‌رسد.

امیری ادامه داد: ایجاد بازار فروش این محصول ارگانیک و طبیعی که به‌صورت کاملاً سالم تهیه می‌شود، نیازمند توجه بیشتر مسئولان و شورای اسلامی روستاهای منطقه و همچنین مسئولان شهرستانی است تا این محصول که منبع درآمدی برای روستاییان است باقیمت مناسب و واقعی به فروش رفته و افراد متضرر نشوند.

به گزارش مهر، انار بهشهر یکی از انارهای مرغوب کشور است که در حدود ۱۳ هزار هکتار از اراضی این شهرستان در میانکاله و باغات شهری و روستایی به کشت انار در گونه‌های مختلف اختصاص دارد که مهم‌ترین نوع انار بهشهر، شامل انار ترش، شیرین، شکر و ملس است.