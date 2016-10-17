  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۹:۲۵

ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین/ بارش باران در گیلان

ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین/ بارش باران در گیلان

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور از ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم‌ اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج‌ - تهران از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در اکثر محورهای استان گیلان بارش باران و در سایر جاده‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: محور فیروزکوه در محدوده هنرستان کشاورزی از کیلومتر ۱۳ تا ۱۹ از شنبه تا سه شنبه از ساعت ۷ تا ۱۷ و چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۲ به دلیل عملیات روکش آسفالت تردد خودروها همراه با ترافیک انجام می‌شود.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور بیان کرد: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ - شاهرود تا اطلاع ثانوی مسدود است.

کد مطلب 3797564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها