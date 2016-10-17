ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین/ بارش باران در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم‌ اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج‌ - تهران از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در اکثر محورهای استان گیلان بارش باران و در سایر جاده‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: محور فیروزکوه در محدوده هنرستان کشاورزی از کیلومتر ۱۳ تا ۱۹ از شنبه تا سه شنبه از ساعت ۷ تا ۱۷ و چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۲ به دلیل عملیات روکش آسفالت تردد خودروها همراه با ترافیک انجام می‌شود.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور بیان کرد: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ - شاهرود تا اطلاع ثانوی مسدود است.