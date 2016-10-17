خبرگزاری ایسنا نوشت: سریال «شهرزاد» که توانست در فصل اول خود اعتماد از دست رفته مخاطبان به شبکه ‌خانگی را احیا کند، فصل دوم خود را با حواشی آغاز کرد که فارغ از میزان درستی این حواشی، باعث شد تا این اعتماد بار دیگر تا اندازه‌ای خدشه‌دار شود.

در حالی که فصل دوم این سریال پنجشنبه (۱۵ مهر ماه) با حضور شهاب حسینی، ترانه علیدوستی، عبدالله اسکندری و دیگر عوامل تولید آغاز به کار کرد، خبر بازداشت محمد امامی - تهیه‌کننده «شهرزاد» - به دلیل دخالت در فساد مالی در کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌شد. هیچ منبع معتبری این خبر را تکذیب یا تایید نکرد، اما این حواشی تا جایی پیش رفت که برخی از مسؤولان نسبت به این اتفاق واکنش نشان دادند و برخی رسانه‌ها هم این را مهر تاییدی بر صحت این خبر برشمردند و تاکنون نیز هیچ کسی این خبر را تکذیب نکرده است.

از خبرها و گزارش‌های پی در پی که از ابهاماتی برای ساخت ادامه «شهرزاد» خبر می‌داد تا واکنش یک نماینده مجلس درباره سید محمد امامی و تذکر صنف تهیه‌کنندگان همگی باعث شد تا این سریال بیشتر وارد حاشیه شود و ادامه ساخت آن در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. در همین راستا مردم هم نسبت به این حواشی بی‌تفاوت نبودند و در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی با نوشتن مطالب اعتراض‌آمیز و شرکت در کمپین‌های خرید مجانی سریال «شهرزاد» این خواسته خود را مطرح کردند که در صورت اثبات جرم محمد امامی، فصل دوم سریال «شهرزاد» رایگان عرضه شود.

اما به اعتقاد بسیاری، اعتماد مردم که این روزها دل خوشی از تخلفات مالی ندارند، فارغ از اثبات جرم تهیه‌کننده «شهرزاد»، خدشه‌دار شده است و آینده فصل دوم این پروژه را تا اندازه‌ای به خطر انداخته است.

در این گزارش سعی شده است که جانب احتیاط رعایت شده و مهر تاییدی بر اخبار و مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی بدون منبع ذکر شده، زده نشود.