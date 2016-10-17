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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۹:۱۳

با همکاری جهاددانشگاهی و دانشگاه خوارزمی؛

دوره تفسیر موضوعی قرآن کریم در دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود

دوره تفسیر موضوعی قرآن کریم در دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود

کرج - فرهنگی جهاد دانشگاهی استان البرز از برگزاری دوره تفسیر موضوعی قرآن کریم با همکاری جهاد دانشگاهی و دانشگاه خوارزمی خبر داد.

احمدرضا فیروزی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دوره آموزشی با همکاری معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان البرز و مدیریت فرهنگی دانشگاه خوارزمی برای دومین دوره متوالی برگزار میشود.

وی افزود: نخستین دوره این برنامه تخصصی اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه خوارزمی برگزار شد که با استقبال فراگیران قرآنی همراه بود.

فیروزی خاطر نشان کرد: این دوره آموزشی با تدریس استاد مهدی مرادی، مدرس موسسه قرآنی علمداران نور استان البرز، روزهای سه‌شنبه هر هفته ساعت ۱۵ الی ۱۷ در دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: علاقه‌مندان برای حضور در این دوره می‌توانند تا سه‌شنبه ۲۷ مهرماه با مراجعه به دفتر معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واقع در طبقه همکف ساختمان اداری دانشگاه خوارزمی و یا خانه فرهنگ اتاق ۹ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان البرز یادآور شد: به شرکت‌کنندگان گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

کد مطلب 3797568

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