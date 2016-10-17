سیاهه ۵ماهه دخل و خرج دولت/ رشد ۲۵ درصدی درآمد مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که دولت در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری ۴۷۱.۸ هزار میلیارد ریال درآمد داشته است؛ در حالی مصوبات دولتی درآمد ۶۶۸.۳ هزار میلیارد ریالی را پیش‌بینی کرده بود، به همین دلیل به نظر می‌رسد که دولت در برنامه وصول درآمدهای خود اندکی عقب است؛ اما همین میزان عقب‌ماندگی، رشد ۲۱.۹ درصدی در سال ۹۵ را نشان می‌دهد.

در این مدت، درآمدهای مالیاتی به ۳۵۶ هزار میلیارد ریال رسیده؛ در حالیکه درآمد مالیاتی دولت در ۵ ماهه ابتدای سال ۹۴ معادل ۲۸۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده است. البته مقرر شده بود که دولت در ۵ ماهه، ۴۴۰.۹ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی کسب کند. اما به هرحال درآمد مالیاتی دولت در ۵ ماهه ابتدای سال جاری ۲۵.۶ درصد رشد کرده است. همچنین دولت از محل سایر درآمدها نیز ۱۱۵.۸ هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرده که رشد ۱۲ درصدی را در سال ۹۵ نشان می‌دهد؛ اگرچه رقم مصوب ۲۲۷.۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

در عین حال، پرداخت هزینه‌های جاری دولت در ۵ ماهه اول امسال، ۷۷۶.۹ هزار میلیارد ریال بوده است؛ در حالی که پیش‌بینی شده بود دولت ۹۰۷.۸ هزار میلیارد ریال هزینه داشته باشد. البته هزینه‌های جاری دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل هم افزایش داشته است، چراکه در ۵ ماهه منتهی به مردادماه ۹۴، هزینه‌های جاری دولت ۶۲۹.۱ هزار میلیارد ریال بوده است.