خبرگزاری فارس نوشت: در دنیای فوتبال تیم‌های بسیار زیادی بوده‌اند که اعضای آنان در یک سال یا مقطع زمانی، در کنار هم بازی‌های کاملا یکدست و تماشایی ارائه کرده‌اند که نام‌شان در تاریخ مانده‌است.

اما همچنین در یکی،‌دو دهه اخیر در برخی تیم‌ها بازیکنانی در کنار هم قرارگرفتند که آنچنان با هم هماهنگ عمل کردند که چشم بسته می‌توانستند یکدیگر را در زمین مسابقه پیدا کرده، به هم به راحتی پاس دهند و موقعیت‌سازی کنند.

در این زمینه می‌توان به نمونه‌های زیادی اشاره کرد. آنچه در پی می‌آید ۲۰ زوج درجه یک فوتبالی سال‌های نه چندان دور هستند که آنقدر در کنار هم عملکرد خوشی داشتند که نام‌شان در تاریخ ثبت شده است و البته به مرور زمان در خاطر هواداران تا حدودی فراموش شده اما نزد رسانه‌ها همچنان به عنوان زوج‌های فراموش‌نشدنی فوتبال مطرح هستند:

۱-کریستیانو رونالدو و جرارد پیکه(منچستریونایتد، ۲۰۰۳)

۲-دیوید ژینولا و وین رونی(اورتون، ۲۰۰۲)

۳- دنی دیچیو و خوان سباستین ورون(سمپدرویا، ۱۹۹۷)

۴- روبرتو مانچینی و آد آکین‌بیکی(لسترسیتی، ۲۰۰۰)

۵-یان رایت و هنریک لارسون(سلتیک گلاسکو، ۱۹۹۹)

۶-ایوان راکیتیچ، مسعود اوزیل (شالکه، ۲۰۰۷)

۷-پپ گواردیولا و فرانچسکو توتی(آ.اس.رم، ۲۰۰۲)

۸-رونالدینیو و جی‌جی اوکوچا(پاری‌سن‌ژرمن، ۲۰۰۱)

۹-تونی کروس و آرتورو ویدال(بایرلورکوزن،‌۲۰۰۹)

۱۰-نیگل کواشی و خاویر ماسکرانو (وستهام،‌۲۰۰۷)

۱۱- جیمی واردی و هری کین(لسترسیتی، ۲۰۱۲)

۱۲-نیمار و فیلیپه اندرسون(سانتوس، ۲۰۰۹)

۱۳- ژرمین پنانت و آندر هررا(ساراگوسا، ۲۰۰۹)

۱۴-دیوید بکام و دیوید مویس(پریستون، ۱۹۹۵)

۱۵-لوران بلان و رابی کین(اینترمیلان، ۲۰۰۰)

۱۶-فرانک دبوئر و آلن هاتن(گلاسکو رنجرز، ۲۰۰۴)

۱۷-نیکولا آنلکا و یوری ژورکایف(پاری‌سن‌ژرمن، ۱۹۹۶)

۱۸-کلادیو کانی‌گیا و گاوین رائه(دندی یونایتد، ۲۰۰۰)

۱۹-رونالدو و کاسیمیرو(سائوپائولو، ۲۰۱۱)

۲۰-پپ گواردیولا و روبرتو باجو(برشیا، ۲۰۰۱)